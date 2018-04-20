"Копейке" 48 лет: фотоистория автомобиля

19 апреле 1970 года была выпущена "Копейка" на Волжском автомобильном заводе.

Сначала ВАЗ-2101 называли "единичка", а уже в конце 1980-х годов, когда модель перестала считаться престижной, — "копейка", пишет Sputnik Беларусь.

В 1970 году 19 апреля на Волжском автомобильном заводе был собран первый ВАЗ-2101.

Как рассказывал Леонид Парфенов в телепроекте "Намедни", "с "Жигулей" счет личному транспорту в СССР идет на миллионы, они задают новый стандарт советской зажиточности. На них ездят "очкастый частный собственник" из песни Высоцкого, старшие офицеры, "рвачи" — рабочие, выбирающие работу повыгоднее, элита интеллигенции — все те, чьи доходы в разы отличаются от средних (в начале 70-х — около 150 руб. в месяц)".

Однако свободно "Жигули" можно было купить лишь в самом начале 70-х, а позже, когда цена авто стала доступной многим, оно стало страшным дефицитом.

Автомобиль ВАЗ-2101 выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1970 по 1983 годы.

Сегодня ВАЗ 2101 все чаще становится арт-объектом. Однако не только на выставках сегодня можно увидеть "копейку". Ее можно увидеть на многочисленных ретро-пробегах, которые устраивают любители старых авто.