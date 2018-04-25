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Триста метров над Москвой: открылась самая высокая смотровая площадка Европы

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  • Посетители на самой высокой смотровой площадке в Европе, которая находится на 89 этаже Башни Федерация-Восток делового комплекса Москва-Сити
  • Посетительница на самой высокой смотровой площадке в Европе, которая находится на 89 этаже Башни Федерация-Восток делового комплекса Москва-Сити
  • Вид с 89-го этажа Башни Федерация-Восток делового комплекса Москва-Сити, где открылась самая высокая смотровая площадка в Европе
  • Посетители на самой высокой смотровой площадке в Европе, которая находится на 89 этаже Башни Федерация-Восток делового комплекса Москва-Сити
  • Посетители на самой высокой смотровой площадке в Европе, которая находится на 89 этаже Башни Федерация-Восток делового комплекса Москва-Сити
  • Посетитель на самой высокой смотровой площадке в Европе, которая находится на 89 этаже Башни Федерация-Восток делового комплекса Москва-Сити
  • Посетители на самой высокой смотровой площадке в Европе, которая находится на 89 этаже Башни Федерация-Восток делового комплекса Москва-Сити
  • Вид с 89-го этажа Башни Федерация-Восток делового комплекса Москва-Сити, где открылась самая высокая смотровая площадка в Европе
  • Посетительница делает селфи на самой высокой смотровой площадке в Европе, которая находится на 89 этаже Башни Федерация-Восток делового комплекса Москва-Сити
  • Посетители на самой высокой смотровой площадке в Европе, которая находится на 89 этаже Башни Федерация-Восток делового комплекса Москва-Сити
© Sputnik . Evgeny Biyatov
Башня "Федерация" делового комплекса "Москва-Сити" состоит из двух башен - "Восток" и "Запад", возведенных на одном стилобате. На фото: посетители новой смотровой площадки любуются российской столицей с высоты 332 метров.

Смотровая площадка "Panorama360" в комплексе "Москва-Сити" еще не успела открыться, а уже претендует попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Самая высокая закрытая смотровая площадка Европы и России открылась в столичном деловом центре "Москва-сити", на 89-м этаже башни "Федерация". Что открывается взгляду с высоты 332 метров — в фоторепортаже Sputnik Латвия.

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Посетительница делает селфи на самой высокой смотровой площадке в Европе, которая находится на 89 этаже Башни Федерация-Восток делового комплекса Москва-Сити
Триста метров над Москвой: открылась самая высокая смотровая площадка Европы
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