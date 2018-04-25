Триста метров над Москвой: открылась самая высокая смотровая площадка Европы

Самая высокая закрытая смотровая площадка Европы и России открылась в столичном деловом центре "Москва-сити", на 89-м этаже башни "Федерация". Что открывается взгляду с высоты 332 метров — в фоторепортаже Sputnik Латвия.
Смотровая площадка "Panorama360" в комплексе "Москва-Сити" еще не успела открыться, а уже претендует попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Самая высокая закрытая смотровая площадка Европы и России открылась в столичном деловом центре "Москва-сити", на 89-м этаже башни "Федерация". Что открывается взгляду с высоты 332 метров — в фоторепортаже Sputnik Латвия.
Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в 11 городах России.
Во Франции впервые в истории прошел этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race.
Советский государственный и политический деятель, теоретик марксизма, основатель Коммунистической партии и Советского социалистического государства в России Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 22 апреля (10 апреля по старому стилю) 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином.
Мебель Hotel Ritz, которая на протяжении его 120-летней истории окружала знаменитых гостей фешенебельного отеля, продается с аукциона в Париже.
Взрыв на территории АГТРК произошел 17 октября 2016 года. Следствие установило личность мужчины, который пытался привести устройство в работу, им оказался гражданин Российской Федерации Сергей Тарасенко 1971 года рождения.
Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах, в том числе и в Сочи.
О том, как прошла премьера спектакля "Носороги" по пьесе французского драматурга Эжена Ионеско в Абхазском драматическом театре, насколько сюжет пьесы актуален для абхазского зрителя, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал, когда в стране начнется строительство газораспределительных сетей.
В Азербайджане задержали особо опасного преступника, обвиняемого в двойном убийстве, который 16 лет скрывался от российских властей.
На окраине Еревана пьяный мужчина за рулем Мерседеса сбил пятерых человек, один из них погиб на месте, второй скончался по дороге в больницу.
Парламент Казахстана одобрил проект закона об оптимизации работы вузов страны. Как изменится высшее образование в республике?
На российской границе не пропустили два грузовых автомобиля из Кыргызстана, перевозившие сельскохозяйственную продукцию без маркировки.
Огромный склад контрабандных сигарет из Беларуси обнаружен в Литве – общая стоимость контрабандного товара превышает 660 тысяч евро.
В Минобороны Латвии заявили, что балтийская страна на сегодняшний день не видит необходимости увеличивать военное присутствие НАТО на ее территории.
Российский посол в Литве назвал нелепыми заявления Вильнюса о том, что действия по улучшению двусторонних отношений должны идти с российской стороны
Руководитель внешнеполитического ведомства Приднестровья заявил о необходимости скорейшего проведения переговоров в формате "5+2".
Эксперт рассказал, какую выгоду принесет Таджикистану вступление в Евразийский экономический союз.
Крупнейший в России изготовитель и поставщик электронных промышленных весов планирует создать производственные мощности в Узбекистане.
НАТО тестирует на Эстонии мощь своей киберзащиты: батальон штаба и связи Сил обороны республики проводит международные учения "Сомкнутые щиты".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал, когда в стране начнется строительство газораспределительных сетей.
В Азербайджане задержали особо опасного преступника, обвиняемого в двойном убийстве, который 16 лет скрывался от российских властей.
На окраине Еревана пьяный мужчина за рулем Мерседеса сбил пятерых человек, один из них погиб на месте, второй скончался по дороге в больницу.