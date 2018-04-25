Триста метров над Москвой: открылась самая высокая смотровая площадка Европы

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Дело о взрыве у телекомпании в Сухуме дошло до суда, но слушание отложено Взрыв на территории АГТРК произошел 17 октября 2016 года. Следствие установило личность мужчины, который пытался привести устройство в работу, им оказался гражданин Российской Федерации Сергей Тарасенко 1971 года рождения. 7

Экскурсионные автобусы Абхазии оснастят системой ГЛОНАСС Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах, в том числе и в Сочи. 153