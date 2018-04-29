Неделя в объективе: рождение принца и футбол на высоте

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© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Франции Эммануэль Макрон целует руку Мелании Трамп во время визита в Вашингтон, США.

Самые яркие фото уходящей недели в фотоленте Sputnik.




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