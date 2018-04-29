Неделя в объективе: рождение принца и футбол на высоте

Самые яркие фото уходящей недели в фотоленте Sputnik.
Австралия — страна вечного лета и высоких волн. Лазурный океан, яркое солнце и голубое небо - лучшие инструменты австралийского фотографа Кайт Майерс . В Instagram Кайт — местные любительницы острых ощущений и чудесная природа Астралии.
В Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера показали вторую премьеру за месяц. Спектакль "Все мои сыновья" по одноименной пьесе американского драматурга Артура Миллера поставил эстонский режиссер Антон Киселюс.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.
Премьера спектакля "Носороги" по пьесе французского драматурга Эжена Ионеско состоялась в Абхазском драматическом театре.
О том, как педагог из Сухума Астанда Джинджолия открыла для себя шоколадное дело, и, о том как создавать домашние трюфели по рецептам французских шоколатье, читайте в репортаже Асиды Квициния.
Для отказа у Анчелотти, который в данный момент находится без работы, было несколько причин.
Протестующие начали движение от станции метро "Еритасардакан" к Ереванскому госуниверситету. В первых рядах среди демонстрантов студенты в белых халатах.
Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.
Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.
Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.
Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.
Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.
Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.
Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.
В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.
Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.
Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.
Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.
Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.
Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.