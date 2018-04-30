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Успеть за 24 часа: из Анкары в Карс на "Восточном экспрессе"

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© REUTERS / Umit Bektas
Молодой человек украшает свое купе "Восточного экспресса" свечами и гирляндами.

Поездки на "Восточном экспрессе" по Турции стали популярными благодаря социальным сетям.

Из столицы Турции в восточный город  Карс следует туристический поезд "Восточный экспресс".

Такие поездки стали популярными благодаря социальным сетям.

Причем, полюбились они молодежи. Несколько молодых путешественников выложили фото своих неспешных путешествий в соцсети, и "Восточным экспрессом" стали пользоваться даже местные старожилы. 

Жители Турции отправляются в 24-часовые путешествия, чтобы развлечься, обзавестись новыми друзьями или окунуться в романтическую обстановку. Подробности  — в фотоподборке Sputnik Молдова.

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