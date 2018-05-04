От самолета до Ламборгини: что создают китайцы у себя дома

Самые интересные изобретения китайских умельцев в фотоленте Sputnik.
Трудолюбивые китайцы вышли на новый уровень, создавая собственные транспортные средства — самолеты, подводные лодки и роботов в домашних условиях — на задних дворах и в гаражах.
Самые интересные изобретения китайских умельцев в фотоленте Sputnik.
Конкурс национальных блюд и народных ремесел был организован на территории торгового центра Евар.
Праздник весны и труда отметили в селе Кутол конноспортивными соревнованиями, в которых приняли участие наездники из различных районов Абхазии.
Всемирный день солидарности трудящихся празднуют в разных уголках планеты. Кадры с демонстраций в фотоленте Sputnik.
Поездки на "Восточном экспрессе" по Турции стали популярными благодаря социальным сетям.
Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.
В ФСБ предупредили, что будут принимать меры, чтобы пресекать деятельность браконьеров, и требовать от рыбаков, в том числе украинских, соблюдения международного морского законодательства.
В преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов, который ежегодно отмечается в мире 5 мая, в пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья в Абхазии.
В Северной Осетии с начала года по 3 мая после укусов клещей к врачам обратились 57 человек, при этом 28 из них — дети до 14 лет.
Между Азербайджаном и Грузией в рамках инициативы "Шелковый путь" может быть создан первый совместный пограничный пункт.
Протесты в Армении приковывают внимание мировых СМИ. Британская BBC знакомит своих читателей со страной и сообщает малоизвестные факты о ней.
Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев утвердил график перехода казахского алфавита на латиницу в образовательных учреждениях.
СМИ сообщили, сколько гражданок Кыргызстана были приговорены иракскими судами к смертной казни за связь с террористами "ИГ".
Около трехсот артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили во время строительных работ в Минске.
Президент Латвии снова подаст на рассмотрение парламента инициативу об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, но уже после выборов в Сейм.
Правящая партия Литвы намерена проверить подлинность переписки президента Дали Грибаускайте и экс-лидера либералов Элигиюса Масюлиса, подозреваемого в коррупции.
Студенты из Молдовы получили стипендии мэра Москвы. Критерии отбора— высокая успеваемость, отличие в общественной и творческой деятельности и невысокий доход семьи.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал причину распространения терроризма в мире и источники его финансирования.
Beeline восстановила работу своей базовой станции в Ташкенте, которую отключили неизвестные и заблокировали к ней доступ.
В ходе военных учений НАТО "Еж-2018" в Эстонии польские летчики на советских истребителях Су-22 отработают полеты на низкой высоте.
В Северной Осетии с начала года по 3 мая после укусов клещей к врачам обратились 57 человек, при этом 28 из них — дети до 14 лет.
Между Азербайджаном и Грузией в рамках инициативы "Шелковый путь" может быть создан первый совместный пограничный пункт.
Протесты в Армении приковывают внимание мировых СМИ. Британская BBC знакомит своих читателей со страной и сообщает малоизвестные факты о ней.