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Полный спорта воскресный день: "Сухумский забег" и триатлон

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Темы:
"Сухумский забег" и соревнования по триатлону 2018 (22)
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  • В Сухуме состоялось спортивное воскресенье
  • Участники массового мероприятия могли попробовать себя в трех видах спорта: триатлоне, заплыве и беге
  • Сухумский забег состоялся на набережной Махаджиров
  • В нем приняли участие более 500 спортсменов
  • Бегуны могли выбрать одну из трех дистанции – 2, 5 и 10 километров
  • Все участники забега были награждены медалями
  • 78 спортсменов разных возрастов приняли участие в любительских соревнованиях по триатлону в городе Сухум
  • Организаторы и волонтеры с раннего утра проводили регистрацию участников, и по всем дистанциям были расставлены напитки, фрукты, также для спортсменов была организована полевая кухня
  • В этом году в соревнованиях кубка Евразии 16 спортсменов преодолевали дистанции в 750, 1500, 3000 и 4500 метров в разных возрастных категориях
  • Несколько моторных лодок МЧС находились в полной готовности в случаи непредвиденных ситуаций
  • Болельщики овациями встречали спортсменов
  • Старт триатлона начался с заплыва, вода в море +16 градус
  • Участники спринтерской дистанции проезжали на велосипеде 20 километров, в олимпийской - 40 километров
  • Заключительный этап триатлона - бег
  • В каждой категории были свои победители и финалисты, но каждый участник в конце соревнования, переступая финишную черту, получал медаль
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме состоялось спортивное воскресенье

6 мая в Сухуме прошли соревнования по триатлону, также первый этап нового сезона кубка Евразии по открытому плаванию и "Сухумский забег", все мероприятия были посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Для участников соревнований по триатлону  были подготовлены три дистанции: спринт в короткой дистанции — 750 метров плавания, затем заезд 20 километров на велосипеде и бег 5 километров.

Вторая дистанция – олимпийская, она в два раза больше предыдущей — плавание 1500 метров, 40 километров езды на велосипеде и 10 километров бег. Самые юные участники прошли дистанцию плавание 200 метров, велосипед 4 километра и 1 километр забег.

Спортивный день в Абхазии был завершен "Сухумским забегом", участие в котором приняли около 500 человек.

Организаторами спортивных соревнований стали Федерация триатлона Абхазии, администрация города Сухум, комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума, госкомитет по физической культуре и спорту, Федерация триатлона России, серия стартов "Титан".

Sputnik Абхазия выступает официальным информационным партнером мероприятия.

Темы:
"Сухумский забег" и соревнования по триатлону 2018 (22)



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