Полный спорта воскресный день: "Сухумский забег" и триатлон

6 мая в Сухуме прошли соревнования по триатлону, также первый этап нового сезона кубка Евразии по открытому плаванию и "Сухумский забег", все мероприятия были посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Для участников соревнований по триатлону были подготовлены три дистанции: спринт в короткой дистанции — 750 метров плавания, затем заезд 20 километров на велосипеде и бег 5 километров.

Вторая дистанция – олимпийская, она в два раза больше предыдущей — плавание 1500 метров, 40 километров езды на велосипеде и 10 километров бег. Самые юные участники прошли дистанцию плавание 200 метров, велосипед 4 километра и 1 километр забег.

Спортивный день в Абхазии был завершен "Сухумским забегом", участие в котором приняли около 500 человек.

Организаторами спортивных соревнований стали Федерация триатлона Абхазии, администрация города Сухум, комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума, госкомитет по физической культуре и спорту, Федерация триатлона России, серия стартов "Титан".

Sputnik Абхазия выступает официальным информационным партнером мероприятия.