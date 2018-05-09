День Победы: Абхазия отметила 73-ю годовщину

9 мая в Абхазии отпраздновали День Победы Советской армии в Великой Отечественной войне.

9 мая в республиканской столице прошли памятные мероприятия.

Праздник победы в Сухуме начался с возложения цветов у мемориала Неизвестному солдату. Мероприятие продолжилось митингом.

Почтить память погибших в войне пришли ветераны Великой Отечественной, родственники погибших и правительство Абхазии.

Сразу после митинга начался парад Победы. Торжественным маршем под музыку сводного оркестра Минобороны Абхазии и Минобороны России по набережной столицы прошли военные абхазской армии, служащие Седьмой российской военной базы, Пограничное управление ФСБ России в Абхазии, учащиеся Сухумского общевойскового командного училища.

За торжественным маршем, последовало шествие "Бессмертный полк".

В этом году в нем приняли участие более тысячи жителей Абхазии.