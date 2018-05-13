Час потехи: лунные медвежата забавляются в зоопарке

Гималайских медведей называют лунными из-за характерной белой отметины, которая находится на груди и напоминает полумесяц

В новосибирском зоопарке гималайская, или лунная, медведица по кличке Челси больше двух месяцев скрывала свою тройню от посторонних глаз. С приходом весны медвежата осмелились высунуть симпатичные носы на улицу, и ветеринары зоопарка смогли осмотреть детенышей. Недавно неугомонным деткам исполнилось четыре месяца.

Работники зоопарка называют гималайскую медведицу Челси ответственной мамой, которая в полной мере заботится о питании и безопасности детенышей.

Как забавляются лунные медвежата в новосибирском зоопарке — в фоторепортаже Sputnik Латвия.