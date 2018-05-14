Граффити и Ворота Рамзеса: панорамы Тель-Авива

Тель-Авив – город, лежащий на берегу Средиземного моря израильский муниципалитет, включающий в свой состав новый город начала XX века и древнюю Яффу.

В Тель-Авиве проживает всего 400 тысяч человек, но с учетом пригородов, объединенных удобной транспортной сетью, это число увеличивается до 3,5 миллионов. В Израиле есть и более значимые в историческом, культурном и курортном плане территории, но Тель-Авив привлекает туристов яркими контрастами.

Ультрасовременные высотные кварталы соседствуют в нем с узкими приморскими улочками, типичными для Ближнего Востока, роскошные рестораны – с дешевыми закусочными, гигантские универмаги – с "блошиными рынками", пляжи и парки – с бизнес-центрами.

Тель-Авив, окруженный широкими пляжами из золотистого песка, — это энергичный, любящий развлечения город с сотнями баров, кафе и ресторанов, которые не пустеют до утра даже в разгар рабочей недели. Его часто называют "молодежной столицей" Израиля.