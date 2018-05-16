Просто космос: начало автомобильного движения по Крымскому мосту

Автодорога открылась в 5:30 по московскому времени. Поток машин из Керчи и Тамани встретился на судоходной арке. Водители приветствовали друг друга длинными гудками.
"Дорога такая красивая, можно ездить бесконечно. Арки – это просто космос!" — поделился впечатлениями Егор Синицын из Краснодара.
Максимальная разрешенная скорость движения на мосту и подходах составляет 90 км/ч, остановки запрещены. Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту установлено 10 автоматических комплексов. Вся информация поступает в Центральный диспетчерский пункт, расположенный в Производственной базе эксплуатационной службы моста на Таманском полуострове.