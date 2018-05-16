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Просто космос: начало автомобильного движения по Крымскому мосту

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© Sputnik . Alexey Malgavko
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста.

Движение по автодорожной части Крымского моста на рассвете открыли автомобили жителей из более 20 городов Крыма и Кубани. За автомобилистами с обеих сторон едут мотоциклисты из близлежащих регионов.

Автодорога открылась в 5:30 по московскому времени. Поток машин из Керчи и Тамани встретился на судоходной арке. Водители приветствовали друг друга длинными гудками.

"Дорога такая красивая, можно ездить бесконечно. Арки – это просто космос!" — поделился впечатлениями Егор Синицын из Краснодара.

Максимальная разрешенная скорость движения на мосту и подходах составляет 90 км/ч, остановки запрещены. Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту установлено 10 автоматических комплексов. Вся информация поступает в Центральный диспетчерский пункт, расположенный в Производственной базе эксплуатационной службы моста на Таманском полуострове.




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