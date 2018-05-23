Какие букеты дарят политикам в разных странах

Немецкий таблоид опубликовал статью, в которой жест российского лидера, подарившего цветы канцлеру Германии, называется "неким сигналом". По мнению автора статьи, российский лидер послал канцлеру Германии "сигнал", что он мужчина, а она женщина – и именно это считается "оскорбительным". Автор материала пришел к такому неожиданному выводу из-за того, что в серьезных политических кругах не заведено дарить друг другу цветы при встрече. По его мнению, важные государственные деятели обходятся рукопожатием.

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