От пирамид к храмам: подготовка к фестивалю песчаных скульптур в Санкт-Петербурге

Шедевры мировой архитектуры и скульптуры, построенные без единого гвоздя — смотрите в фотоленте.
В Петропавловской крепости готовятся к открытию Фестиваля песчаных скульптур, который откроется в Северной столице 25 мая.
Шедевры мировой архитектуры и скульптуры, построенные без единого гвоздя — смотрите в фотоленте.
Президент России Владимир Путин 18 мая встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в своей резиденции в Сочи. Перед встречей глава российского государства преподнес букет Меркель.
Жюри конкурса имени Стенина выбрало победителей из 14 стран, но в тройку лидеров вошли только фотожурналисты из России, Ирана и Белоруссии.
Траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа, прошли в Сухуме 21 мая.
В столице Германии прошел ежегодный Карнавал культур.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба, Администрация главы государства, министерства и управления республики вышли на улицы Сухума с лопатами, граблями и вениками в День чистоты, который назначили на четверг 24 мая.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018) начал работу в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" 24 мая.
О том, как возрождалась премьер-лига КВН Абхазии, когда начнется новый сезон, а также о правилах игры читайте в материале Sputnik.
Министр иностранных дел Южной Осетии и мэр Цхинвала прибыли в Италию с дружеским визитом по приглашению мэра города Градары.
В Каспийском море неподалеку от Нефтяных Камней обнаружили надувную резиновую лодку с двумя погибшими людьми.
Минтранс Армении обратится к российской стороне с просьбой отложить введение новых правил для водителей армянских компаний, занимающихся пассажироперевозками.
Установить причину окрашивания воды в реке Большая Алматинка в красный цвет не представляется возможным, заявил главный эколог Алматы.
Подмосковное "кыргызское" село уже прославилось в Интернете. Корреспонденты Sputnik отправились посмотреть на новое поселение и пообщаться с его жителями.
Запрет на продажу алкоголя приносит свои плоды, считают в МВД Беларуси: культура современной молодежи возросла, а желание употреблять спиртное - снизилось.
Почему президент Латвии Раймондс Вейонис в этом году, возможно, не сможет поздравить латвийских долгожителей?
Российское посольство в Литве прокомментировало решение мэрии Вильнюса переименовать сквер около дипмиссии.
Как правительство Молдовы оградит несовершеннолетних интернет-пользователей от случайного просмотра порно, рискованных знакомств и нежелательных покупок в сети?
Таджикистанские спасатели получили от России новое оборудование и тяжелую технику на сумму более 1,6 миллиона долларов.
В новом учебном году в Узбекистане впервые появится возможность получения высшего дистанционного образования в режиме онлайн.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, находясь с официальным визитом в Киеве, рассказала украинцам, как надо правильно бороться с коррупцией.
Министр иностранных дел Южной Осетии и мэр Цхинвала прибыли в Италию с дружеским визитом по приглашению мэра города Градары.
В Каспийском море неподалеку от Нефтяных Камней обнаружили надувную резиновую лодку с двумя погибшими людьми.
Минтранс Армении обратится к российской стороне с просьбой отложить введение новых правил для водителей армянских компаний, занимающихся пассажироперевозками.