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От пирамид к храмам: подготовка к фестивалю песчаных скульптур в Санкт-Петербурге

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© Sputnik . Maksim Blinov
Ежегодный фестиваль песчаных скульптур откроется в Северной столице 25 мая, однако уже сейчас посетители Петропавловской крепости могут со стороны понаблюдать за тем, как мастера вносят последние правки во внешний облик гигантских фигур.

В Петропавловской крепости готовятся к открытию Фестиваля песчаных скульптур, который откроется в Северной столице 25 мая.

Шедевры мировой архитектуры и скульптуры, построенные без единого гвоздя — смотрите в фотоленте.




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От пирамид к храмам: подготовка к фестивалю песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
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