Невероятные вспышки молний в фотографиях

- Ежегодно Земля испытывает приблизительно 25 миллионов вспышек молний.
- Молния имеет среднюю длину приблизительно в 2,5 км. Есть и разряды, простирающиеся в атмосфере на 20 км.
- Есть поверье, что молния не может дважды ударить в одно место. В действительности это не так. Результаты анализа (по географической карте) мест ударов молний за предшествующие несколько лет показывают, что молния и несколько раз может ударить в одно и то же место.
- Каждую секунду на планете Земля происходит примерно 50 вспышек молний.