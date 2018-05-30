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Невероятные вспышки молний в фотографиях

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  • Гроза.
© Sputnik Томас Тхайцук
Молния над Сухумом.

Молния - это мощнейший электрический разряд, который возникает при сильной электризации туч. Многие люди боятся молний, но никто не отрицает, насколько они могут быть красивыми. Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие кадры.

  • Ежегодно Земля испытывает приблизительно 25 миллионов вспышек молний.
  • Молния имеет среднюю длину приблизительно в 2,5 км. Есть и разряды, простирающиеся в атмосфере на 20 км.
  • Есть поверье, что молния не может дважды ударить в одно место. В действительности это не так. Результаты анализа (по географической карте) мест ударов молний за предшествующие несколько лет показывают, что молния и несколько раз может ударить в одно и то же место.
  • Каждую секунду на планете Земля происходит примерно 50 вспышек молний.



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