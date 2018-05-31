Не приговор: известные блондинки

Отличный повод вспомнить успешных, знаменитых, талантливых и таких разных — блондинок. Смотрите фотоленту Sputnik.
Всемирный день блондинок отмечается 31 мая с 2006 года. Инициаторами создания этого праздника стали американские женщины-юристы.
Отличный повод вспомнить успешных, знаменитых, талантливых и таких разных — блондинок. Смотрите фотоленту Sputnik.
Молния - это мощнейший электрический разряд, который возникает при сильной электризации туч. Многие люди боятся молний, но никто не отрицает, насколько они могут быть красивыми. Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие кадры.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.
Известный путеводитель Lonely Planet выпустил список лучших городов, стран и регионов, в которых стоит побывать в 2018 году.
На Таллиннском Певческом поле 26 и 27 мая проходила выставка "Минимир 2018", на которой были представлены маленькие модели автомобилей и самолетов
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В Казахстане предложили запретить оставлять без присмотра детей до 12 лет – с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка.
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Гидрологи объявили "желтый код" метеоопасности в связи с пересыханием водоемов в Молдове – что необходимо предпринять?
Задержан таджикистанец, который украл свою избранницу после того, как родители девушки отказались выдать ее за него замуж.
Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan в июле 2018 года завершает производство автомобилей Matiz на своих мощностях.
В Таллинне пройдет кинофестиваль "Невиданное кино". Основной площадкой станет Центр культуры "Линдакиви", а закрытие состоится в Центре русской культуры.
Во Владикавказе установят бронзовые оттиски следов переднеазиатского леопарда, известного также как кавказского барса.
Глава Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана рассказала о новых шагах по борьбе с домашним насилием.
На Армянскую АЭС доставили новую турбину – модернизация проводится с целью повышения мощности, экономичности и надежности станции.