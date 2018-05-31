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Не приговор: известные блондинки

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  • Актриса Мэрилин Монро, 1954
© AP Photo.
Актриса Брижит Бардо в Риме, 1963

Всемирный день блондинок отмечается 31 мая с 2006 года. Инициаторами создания этого праздника стали американские женщины-юристы.

Отличный повод вспомнить успешных, знаменитых, талантливых и таких разных — блондинок. Смотрите фотоленту Sputnik.




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Актриса Мэрилин Монро, 1954
Не приговор: известные блондинки
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