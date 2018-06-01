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Лучшие фото Sputnik в мае 2018 года

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© Sputnik . Pavel Lvov
Участники фестиваля "Хибины-бикини-2018" на северном склоне горы Айкуайвенчорр в городе Кировск Мурманской области.

Чем запомнился май 2018 года, смотрите в фотоленте Sputnik.

Май 2018 года был щедр на события. Весь мир наблюдал за инаугурацией Владимира Путина, которая состоялась 7 мая. Правительство в соответствии с конституцией сложило свои полномочия после вступления президента РФ в должность. Новый состав Правительства России был утвержден в течение месяца.

Внимание киноманов было привлечено к Канскому кинофестивалю, который прошел с 8 по 19 мая. Каннский кинофестиваль поражал не только нарядами звезд на ковровой дорожке, но и запретом делать селфи.
В мае традиционно прошел европейский песенный конкурс "Евровидение ", победителем в 2018 году стала израильтянка Нетта Барзилай.

Пожалуй, самым ярким событием мая 2018 года стала королевская свадьба. Церемония бракосочетания принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл состоялась в часовне святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая.

Более 600 гостей, в том числе члены королевской семьи, присутствовали на свадебной церемонии в часовне святого Георгия.  На свадебную церемонию было приглашено и множество знаменитостей.
Королевская свадьба вызывала огромный интерес мировой общественности. Тысячи людей выстроились вокруг Виндзорского замка, чтобы подсмотреть за бракосочетанием молодой королевской четы.

Эти и многие другие яркие события мая были запечатлены фотографами, самые интересные кадры смотрите в фотоленте Sputnik.




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