Лучшие фото Sputnik в мае 2018 года

Чем запомнился май 2018 года, смотрите в фотоленте Sputnik.

Май 2018 года был щедр на события. Весь мир наблюдал за инаугурацией Владимира Путина, которая состоялась 7 мая. Правительство в соответствии с конституцией сложило свои полномочия после вступления президента РФ в должность. Новый состав Правительства России был утвержден в течение месяца.

Внимание киноманов было привлечено к Канскому кинофестивалю, который прошел с 8 по 19 мая. Каннский кинофестиваль поражал не только нарядами звезд на ковровой дорожке, но и запретом делать селфи.

В мае традиционно прошел европейский песенный конкурс "Евровидение ", победителем в 2018 году стала израильтянка Нетта Барзилай.

Пожалуй, самым ярким событием мая 2018 года стала королевская свадьба. Церемония бракосочетания принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл состоялась в часовне святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая.

Более 600 гостей, в том числе члены королевской семьи, присутствовали на свадебной церемонии в часовне святого Георгия. На свадебную церемонию было приглашено и множество знаменитостей.

Королевская свадьба вызывала огромный интерес мировой общественности. Тысячи людей выстроились вокруг Виндзорского замка, чтобы подсмотреть за бракосочетанием молодой королевской четы.

Эти и многие другие яркие события мая были запечатлены фотографами, самые интересные кадры смотрите в фотоленте Sputnik.