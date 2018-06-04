Завораживающий и опасный: вулкан на Гавайях продолжает извергаться

На Гавайях уже месяц продолжается извержение крупного вулкана. Если он взорвется, Гавайи будут уничтожены, а гигантское цунами достигнет берегов Калифорнии. Смотрите в фотоленте снимки с места бедствия.

Ученые предупреждают, что подземное давление в вулкане повышается, и существует опасность взрыва. Гавайские власти просят жителей острова, которые еще не уехали, срочно покинуть зону бедствия.

По словам ученых, извержение может продолжаться еще несколько месяцев. Под угрозой выхода из строя оказалась последняя главная дорога — единственный наземный путь эвакуации. Лава приближается к местной геотермальной электростанции а также продолжает стекать в Тихий океан, в воздухе появилось токсичное облако.