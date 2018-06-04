14:18 04 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
  • USD62.21
  • EUR72.72
Поиск
Фото

Завораживающий и опасный: вулкан на Гавайях продолжает извергаться

Получить короткую ссылку
18 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • По словам ученых, извержение может продолжаться еще несколько месяцев
  • Гавайские власти просят жителей острова, которые еще не уехали, срочно покинуть зону бедствия
  • Наиболее сложная ситуация с вулканом наметилась в коммуне Капохо. Магма уже вплотную подобралась к океану, потому можно сделать вывод, что скоро пути к отступлению попросту не останется. Именно поэтому местные власти призывают жителей коммуны покидать свои дома, как можно скорее
  • Огромная трещина появилась на вулкане Килауэа на Гавайях, выбрасывая потоки магмы, сопровождающиеся пронзительным громким звуком. Из уже существующих, это самая большая трещина, которая разрушает Килауэа
  • На Гавайях уже месяц продолжается извержение вулкана
  • Если вулкан взорвется, Гавайи будут уничтожены, а гигантское цунами достигнет берегов Калифорнии
  • Но страшная сила Килауэа пугает не всех. И местные, и туристы не упускают возможность сделать селфи с грозным вулканом, а в Youtube даже создали канал, где ведут прямую трансляцию извержения
  • Лава извергающегося на Гавайях вулкана Килауэа продолжает стекать в Тихий океан
  • Лава уже уничтожила более 80 зданий на острове. Опасность представляют также токсичные газы из вулкана, которые накапливаются в воздухе
  • Новые трещины, извергающие магму, выпускают потоки лавы высотой с четырехэтажное здание, сообщает Геологическая служба США
  • Потоки лавы уже попали в океан, и в воздухе образовалось токсичное облако
  • Из других трещин продолжает валить дым, который окутал дома в Пахоа в западной части острова Гавайи
  • Рай на Гавайях за несколько недель превратился в ад, а все из-за извержения вулкана Килауэа. Сейчас земля на Гавайях раскалывается и горит, а потоки лавы стекают на несколько километров с горы
  • Власти архипелага встревожены неутихающей активностью вулкана Килауэа и, по их словам, с каждым днем он становится все опаснее
  • Местные жители сравнили шум извергающейся лавы с реактивным самолетом
  • Лава от извержения вулкана Килауэа на Гавайях накрыла две скважины, от которых работает местная геотермальная электростанция
  • Вулкан Килауэа проснулся 3 мая
  • Двуокись углерода и диоксид серы стали основными источниками проблем после извержения вулкана Килауэа на Гавайях
© REUTERS / USGS/Handout
По словам ученых, извержение может продолжаться еще несколько месяцев

На Гавайях уже месяц продолжается извержение крупного вулкана. Если он взорвется, Гавайи будут уничтожены, а гигантское цунами достигнет берегов Калифорнии. Смотрите в фотоленте снимки с места бедствия.

Ученые предупреждают, что подземное давление в вулкане повышается, и существует опасность взрыва. Гавайские власти просят жителей острова, которые еще не уехали, срочно покинуть зону бедствия.

По словам ученых, извержение может продолжаться еще несколько месяцев. Под угрозой выхода из строя оказалась последняя главная дорога — единственный наземный путь эвакуации. Лава приближается к местной геотермальной электростанции а также продолжает стекать в Тихий океан, в воздухе появилось токсичное облако.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рука неизлечимо больного ребенка в больничной палате, архивное фото
    Счет на десятки

    Число жертв менингита в Казахстане растет – в результате вспышки опасного заболевания уже скончались 12 человек.

  • Вид на многоэтажные дома в Бишкеке. Архивное фото
    Заоблачный Бишкек

    Архитекторы представили проект самого высокого здания в Бишкеке, которое расположится в южной части кыргызстанской столицы.

  • Лес, архивное фото
    Три дня в лесу

    Пропавшую 82-летнюю пенсионерку нашли спустя трое суток в лесу в Минской области – женщина вышла из дома в магазин и заблудилась.

  • Уинстон Черчилль
    Положение не позволяет

    Латвийское общество врачей предлагает запретить курить на рабочем месте учителям, медикам, полицейским и высшим должностным лицам государства.

  • Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий, фото с места событий
    Все ради дружбы

    Премьер-министр Литвы на встрече со своим польским коллегой заявил, что собирается сделать все для "образцовых отношений" с Польшей.

  • Андрей Нэстасе
    Новый мэр

    По предварительным итогам второго тура выборов мэра Кишинева (на момент подсчета 100%) победил лидер правой оппозиции Андрей Нэстасе.

  • Пожарные рукава, архивное фото
    Огненная стихия

    Более 20 торговых точек сгорели в Душанбе на территории рынка "Султони Кабир" – огонь бушевал на площади свыше тысячи квадратных метров.

  • На производстве мототехники
    Железные кони

    Узбекистан планирует запустить сразу два завода по производству мотоциклетной техники с ведущими производителями из Китая и Индии.

  • Пиво в магазине
    Пивной крах

    Евродепутат предрек крах эстонского правительства из-за резкого повышения акцизов на алкоголь в республике.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

На вершине лавового озера вулкана Килауэа наблюдается значительное падение примерно на 220 метров ниже кратера кратера в этом широкоугольном виде камеры, показывающем всю северную часть кратера Overlook на Гавайях, США
Завораживающий и опасный: вулкан на Гавайях продолжает извергаться
Фестиваль земляных червей в Великобритании
Любители земляных червей собрались на фестиваль в Британии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia