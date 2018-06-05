Мир у футбольных ворот

Во всем мире люди не только следят за новостями любимой спортивной игры, но и сами принимают участие - где бы ни находились. Смотрите в фотоленте Sputnik, какими разными бывают футбольные ворота и как одинаково во всем мире любят этот спорт.

Самые первые в мире футбольные ворота имели довольно примитивный вид – пару стоек из древесины без верхней перекладины. Гол считался даже в том случае, если мяч пролетит через стойки на высоте.

И только в 1866 году ввели обязательное наличие перекладины вверху на воротах, в качестве которой эксплуатировалась обычная веревка.

Первый раз веревочная сетка была использована в официальном матче между командами Северной и Южной Англии в 1891 году. По истечению нескольких лет сетка для футбола стала эксплуатироваться повсеместно.