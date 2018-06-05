Мир у футбольных ворот

Самые первые в мире футбольные ворота имели довольно примитивный вид – пару стоек из древесины без верхней перекладины. Гол считался даже в том случае, если мяч пролетит через стойки на высоте.
И только в 1866 году ввели обязательное наличие перекладины вверху на воротах, в качестве которой эксплуатировалась обычная веревка.
Первый раз веревочная сетка была использована в официальном матче между командами Северной и Южной Англии в 1891 году. По истечению нескольких лет сетка для футбола стала эксплуатироваться повсеместно.