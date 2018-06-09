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Путин в Китае: яркие моменты визита президента России

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© Sputnik . Mikhael Klimentyev
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине.

Глава российского государства 8 мая прибыл с визитом в Пекин.

Официальные и неформальные встречи Путина в Китае — в фотоленте РИА Новости.

Теги:
Владимир Путин, Россия, Китай



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