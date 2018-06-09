Путин в Китае: яркие моменты визита президента России

Официальные и неформальные встречи Путина в Китае — в фотоленте РИА Новости.
Глава российского государства 8 мая прибыл с визитом в Пекин.
Официальные и неформальные встречи Путина в Китае — в фотоленте РИА Новости.
Смотрите в фотоленте, как выглядят огромные портреты легендарных футболистов, которые рисуют художники в Краснодаре.
Некоторые морские обитатели значительно крупнее сухопутных животных. Смотрите в фотоленте Sputnik на самых крупных по размеру и весу животных, обитающих в мировом океане.
Действующие вулканы мира – одно из самых завораживающих и прекрасных и в то же время устрашающих природных явлений.
Во всем мире люди не только следят за новостями любимой спортивной игры, но и сами принимают участие - где бы ни находились. Смотрите в фотоленте Sputnik, какими разными бывают футбольные ворота и как одинаково во всем мире любят этот спорт.
Противостояние Топливной ассоциации Абхазии и Кабинета Министров республики, которое длилось более года, привело к значительному удорожанию цен на горючее. Рентабельность топливного бизнеса в стране будет восстанавливаться за счет населения республики.
Брифинг, посвященный назначению Народного артиста Абхазии Нодара Чанба на должность гендиректора Государственного абхазского драматического театра, прошел в Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии в пятницу 8 июня.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В первом матче встретятся сборные России и Саудовской Аравии.
Более сотни претендентов на поступление в российские военные вузы проходят конкурсные испытания в министерстве обороны Южной Осетии.
Нефтчалинский автозавод назвал сроки начала продаж авто азербайджанской сборки марки "Khazar" и цены на них.
При множестве свидетелей перед зданием суда в Севане идут разборки из-за убийства брата "вора в законе".
Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз в республику продукции пяти российских компаний.
Кыргызстанские разработчики видеоигр рассказали о созданных ими новых мирах, которые населяют киллеры, короли, зомби и тенгрианские боги.
Сотрудник милиции спас ребенка, который чуть не угодил под колеса автомобиля, успев перехватить его в самый последний момент.
С 16 по 18 июня в Ригу приезжает Его Святейшество Далай-Лама XIV по приглашению российских буддистов.
Литва намерена попросить у Евросоюза около полумиллиарда евро на улучшение дорог для облегчения передвижения военной техники НАТО.
Телеканал "РТР-Молдова" оштрафовали за ретрансляцию военного парада, посвященного Дню Победы над фашизмом, который прошел на Красной площади в Москве.
В рамках борьбы с курением в Таджикистане могут ввести минимальную розничную цену или акциз на табачную продукцию.
Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с 18 июня 2018 года вводит дополнительные рейсы по маршруту Ташкент — Москва — Ташкент.
Sputnik связался с некоторыми из эстонских футбольных болельщиков и узнал, какие матчи они посетят, за кого будут болеть и чего ожидают от своего визита на первенство мира в России.
Более сотни претендентов на поступление в российские военные вузы проходят конкурсные испытания в министерстве обороны Южной Осетии.
Нефтчалинский автозавод назвал сроки начала продаж авто азербайджанской сборки марки "Khazar" и цены на них.
При множестве свидетелей перед зданием суда в Севане идут разборки из-за убийства брата "вора в законе".