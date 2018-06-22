Неделя в объективе: футбольный болельщики, йога и Ким Чен Ын

Какие события и персоны привлекли к себе внимание ведущих агентств на уходящей неделе, смотрите в фотоленте Sputnik.
Все, что попало в объективы фотографов мира в течение этой уходящей недели в фотоленте Sputnik.
Какие события и персоны привлекли к себе внимание ведущих агентств на уходящей неделе, смотрите в фотоленте Sputnik.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" 14 июня открыл для любителей футбола фан-зону, чтобы они имели возможность следить за самой популярной игрой в мире.
В футбол любят играть не только профессионалы своего дела, но и любители, среди которых немало известных людей. Смотрите в фотоленте Sputnik, кто из актеров, певцов и политиков и других звезд любит поиграть с футбольным мячом
Анджелина Джоли — одна из самых ярких и талантливых актрис современности. Джоли является обладательницей премии "Оскар", а также трех премий "Золотой Глобус".
Глава Минсельхоза Абхазии Даур Тарба рассказал, что бюджет министерства в 2017 году был в 100 миллионов рублей, в этом году – 40 миллионов.
К вечеру пятницы первые подразделения сирийских правительственных войск вошли в населенные пункты Дама, Аш-Шиях Южной зоны деэскалации.
На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН также планируется рассмотреть вопрос о "полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова".
Полузащитник команды России Алан Дзагоев должен вернуться к тренировкам в общей группе после матча групповой стадии ЧМ-2018 с уругвайцами.
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.
На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.
Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.
За каждым успешным мужчиной стоит женщина - Sputnik выяснил, чем занимаются супруги политиков, находящихся у руля власти в Кыргызстане.
Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".
Почему самолет польской авиакомпании, выполнявший рейс из Варшавы в Ригу, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт польской столицы?
В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.
Европейский союз оказывает помощь пострадавшим от майского наводнения жителям юга Таджикистана.
Болельщик из Узбекистана поделился своими впечатлениями от чемпионата мира в России и рассказал, какой матч ему понравился больше всего.
С наступлением астрономического лета курортный город Пярну вступил в права летней столицы Эстонии.
Полузащитник команды России Алан Дзагоев должен вернуться к тренировкам в общей группе после матча групповой стадии ЧМ-2018 с уругвайцами.
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.
На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.