22:20 22 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.24
  • EUR73.72
Поиск
Фото

Неделя в объективе: футбольный болельщики, йога и Ким Чен Ын

Получить короткую ссылку
1210

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik . Alexey Filippov
Болельщицы сборной Исландии во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными Аргентины и Исландии.

Все, что попало в объективы фотографов мира в течение этой уходящей недели в фотоленте Sputnik.

Какие события и персоны привлекли к себе внимание ведущих агентств на уходящей неделе, смотрите в фотоленте Sputnik.

Теги:
неделя в объективе



Еще фотоленты

  • Игрок сборной Германии Леон Горецка, прилетевшей для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Внуково
    Последнее обновление: 16:20 21.06.2018
    16:20 21.06.2018

    Поклонницам футбола: самые привлекательные игроки ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

    66
    9
  • Футбол.Фан-зона Sputnik Абхазия
    Последнее обновление: 15:38 20.06.2018
    15:38 20.06.2018

    Взрыв эмоций: лица SputnikFanZone в Сухуме

    Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" 14 июня открыл для любителей футбола фан-зону, чтобы они имели возможность следить за самой популярной игрой в мире.

    423
    14
  • Итальянская актриса Софи Лорен в окружении футболистов на церемонии открытия стадиона в Италии, 1990 год
    Последнее обновление: 12:10 20.06.2018
    12:10 20.06.2018

    Мировые знаменитости, играющие в футбол

    В футбол любят играть не только профессионалы своего дела, но и любители, среди которых немало известных людей. Смотрите в фотоленте Sputnik, кто из актеров, певцов и политиков и других звезд любит поиграть с футбольным мячом

    47
    14
  • Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли во время визита в лагерь сирийских беженцев на севере Иордании
    Последнее обновление: 18:21 18.06.2018
    18:21 18.06.2018

    Красивая и добрая: Анджелина Джоли встречается с беженцами

    Анджелина Джоли — одна из самых ярких и талантливых актрис современности. Джоли является обладательницей премии "Оскар", а также трех премий "Золотой Глобус".

    97
    11

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область
    Братья и сестры

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

  • Президент КР Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгуль Токоева на президентской елке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Архивное фото
    Первые леди

    За каждым успешным мужчиной стоит женщина - Sputnik выяснил, чем занимаются супруги политиков, находящихся у руля власти в Кыргызстане.

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Самолет польской авиакомпании LOT
    Вынужденная посадка

    Почему самолет польской авиакомпании, выполнявший рейс из Варшавы в Ригу, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт польской столицы?

  • Супермаркет
    Успеть до закрытия

    В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.

  • Кристина Лесник
    В ожидании

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: футбольный болельщики, йога и Ким Чен Ын
Путин возложил венок на могилу Неизвестного солдата
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Сколько стоит выпускной в Абхазии
Во сколько обойдется выпускной вечер в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia