Элевсинские мистерии по-абхазски, или Праздник Ацуныҳәа

Под священным деревом крестьяне сооружают ритуальный помост, который сверху укладывают свежими ветками ольхи или листьями папоротника. Затем приступают к одной из главных частей обряда – жертвоприношению.
Ежегодно для Ацуныҳәа местные жители покупают молодого быка.
Молитва начинается к двум часам дня. Под священным деревом собираются и стар и млад, и мужчины и женщины. Нельзя присутствовать только беременным.
Молящийся старец берет в левую руку большую ореховую палку с нанизанными на нее сердцем и печенью быка, а в правую — стакан вина. Лицом к восходу солнца он встает рядом с ритуальным помостом. Так начинается молитва, в которой старец обращается к Всевышнему с молитвой уберечь всех от несчастий в пути или дома и дать хороший урожай крестьянам.
После молитвенной речи молящийся выпил стакан вина и отведал кусочек печени и сердца жертвенного животного. После все собравшиеся последовали его примеру. Считается, что, если отведать печень и сердце, молитвы сбудутся.