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Элевсинские мистерии по-абхазски, или Праздник Ацуныҳәа

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  • Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
  • Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
  • Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
  • Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
  • Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
  • Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
  • Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
  • Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
  • Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
  • Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
  • Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
© Sputnik Сария Кварацхелия
Молящийся с сердцем и печенью жертвенного животного молится Всевышнему о хорошем урожае.

В селе Дурипш прошел праздник Ацуныҳәа. Это один из древнейших обрядов абхазов, который проводится для хорошего урожая.

Под священным деревом крестьяне сооружают ритуальный помост, который сверху укладывают свежими ветками ольхи или листьями папоротника. Затем приступают к одной из главных частей обряда – жертвоприношению.

Ежегодно для Ацуныҳәа местные жители покупают молодого быка.

Молитва начинается к двум часам дня. Под священным деревом собираются и стар и млад, и мужчины и женщины. Нельзя присутствовать только беременным.

Молящийся старец берет в левую руку большую ореховую палку с нанизанными на нее сердцем и печенью быка, а в правую — стакан вина. Лицом к восходу солнца он встает рядом с ритуальным помостом. Так начинается молитва, в которой старец обращается к Всевышнему с молитвой уберечь всех от несчастий в пути или дома и дать хороший урожай крестьянам.

После молитвенной речи молящийся выпил стакан вина и отведал кусочек печени и сердца жертвенного животного. После все собравшиеся последовали его примеру. Считается, что, если отведать печень и сердце, молитвы сбудутся.

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Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
Элевсинские мистерии по-абхазски, или Праздник Ацуныҳәа
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