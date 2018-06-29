Неделя в объективе: футбол и Ленин, уродливые собаки и болельщицы Хорватии

Какие события и персоны привлекли к себе внимание ведущих агентств на уходящей неделе, смотрите в фотоленте Sputnik.
Все, что попало в объективы фотографов мира в течение этой уходящей недели в фотоленте Sputnik.
Какие события и персоны привлекли к себе внимание ведущих агентств на уходящей неделе, смотрите в фотоленте Sputnik.
Самое крупное футбольное событие четырехлетия — Чемпионат мира — стартовал в России 14 июня и продлится вплоть до 15 июля. Посмотреть на футбольную феерию приехали миллионы любителей этого вида спорта со всего света.
Самое крупное футбольное событие четырехлетия — Чемпионат мира — стартовал в России 14 июня и продлится вплоть до 15 июля. Посмотреть на футбольную феерию приехали миллионы любителей этого вида спорта со всего света.
В Москве в седьмой раз прошло ралли старинных автомобилей Bosch Moskau Klassik в воскресенье, 24 июня.
В селе Дурипш прошел праздник Ацуныҳәа. Это один из древнейших обрядов абхазов, который проводится для хорошего урожая.
В Северной Осетии состоится масштабный общереспубликанский субботник – акция проводится уже третий год в последнюю субботу каждого месяца.
Азербайджанец стал главой первого космического государства - новосозданная Асградия намерена добиваться признания другими странами и защищать Землю.
Администрация президента Армении разъяснила ситуацию с испанским послом, которому Армен Саркисян якобы отказался пожать руку.
Неизвестные распространили информацию, что на открытие финансового центра в Астану приедут Ким Чен Ын, Ольга Бузова и Павел Дуров.
В Оше у Сулайман-Тоо восстановят древнюю улицу мастеров (по-другому Улица ремесленников) для привлечения туристов.
Содержание учебных программ по физкультуре будет пересмотрено в Беларуси - многие школьники зимой ни разу не стояли на лыжах.
Футбольный болельщик из Марокко попытался пересечь границу и проникнуть в Евросоюз через Латвию.
Еврокомиссия должна вести переговоры с Россией и Белоруссией о выходе стран Балтии из единого энергокольца БРЭЛЛ, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Молдавский архитектор Александр Боярчук утверждает, что Кишинев нужно лишить столичного статуса и возвести новую столицу на Днестре.
Талибы напали на граничащий с Таджикистаном уезд афганской провинции Тахар и убили 14 сотрудников пограничной полиции.
В Узбекистане сенаторы решили не вводить строгие правила по проведению свадеб и семейных торжеств.
Находящийся неподалеку от российских Печор эстонский военный городок Таара планируют расширить в связи с резким увеличением военного призыва.
В Северной Осетии состоится масштабный общереспубликанский субботник – акция проводится уже третий год в последнюю субботу каждого месяца.
Азербайджанец стал главой первого космического государства - новосозданная Асградия намерена добиваться признания другими странами и защищать Землю.
Администрация президента Армении разъяснила ситуацию с испанским послом, которому Армен Саркисян якобы отказался пожать руку.