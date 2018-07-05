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Лучшие фото по версии National Geographic Travel Photographer

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© Фото : Reiko Takahashi
Работа фотографа из Японии Reiko Takahashi, занявшая первое место в категории Природа на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year

Лучшие работы ежегодного конкурса фотографии — в фотоленте Sputnik.

National Geographic определил победителей ежегодного фотоконкурса Travel Photographer of the Year 2018.




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Работа фотографа из Японии Reiko Takahashi, занявшая первое место в категории Природа на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
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