Лучшие фото по версии National Geographic Travel Photographer

National Geographic определил победителей ежегодного фотоконкурса Travel Photographer of the Year 2018.
Лучшие работы ежегодного конкурса фотографии — в фотоленте Sputnik.
National Geographic определил победителей ежегодного фотоконкурса Travel Photographer of the Year 2018.
События, происходящие на футбольном поле, часто находят отражение в творчестве.
Популярный мужской журнал MAXIM каждый год публикует рейтинг ста самых красивых и желанных женщин планеты. В этом году список возглавила американская модель и актриса Кейт Аптон.
Подводные водопады, разноцветная вода, каменные волны, зеркальные солончаки и летающие скалы - самые невероятные пейзажи со всего мира в фотоленте Sputnik.
Российские футболисты впервые в истории вышли в четвертьфинал Чемпионата мира, обыграв сборную Испании в 1/8 финала. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки матча и как восприняли итог игры сами футболисты и болельщики
Национальный банк Абхазии принял участие в международной нумизматической выставке, которая проходила в Гонконге с 29 июня по 1 июля.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где 4 марта были отравлены работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь Юлия.
Третья ежегодная конференция по сохранению историко-культурного наследия с участием российских экспертов открылась в Сухуме в четверг 5 июля.
Глава госкомитета информации и печати Южной Осетии рассказала, как масс-медиа меняют имидж республики за ее пределами.
Более десяти артиллерийских снарядов обнаружила Служба береговой охраны Азербайджана в пригороде Сумгайыта.
В результате одной из крупнейших за всю историю полиции Испании операций арестованы 129 человек, большинство из которых армяне.
Президент Нурсултан Назарбаев подписал закон, который расширяет самостоятельность высших учебных заведений Казахстана.
Вратарь сборной Бельгии по футболу Симон Миньоле через Instagram связался с болельщиком из Кыргызстана, который попросил у него футболку.
О том, как молодой православный священник из Минска борется с предрассудками о Церкви и христианах в своем видеоблоге, – в материале Sputnik.
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У Литвы нет ни денег, ни специалистов для обслуживания американских зенитно-ракетных комплексов Patriot , эффективность которых очень спорна, считает военный эксперт.
Европарламентарии настаивают на "заморозке" макрофинансовой помощи Молдове: республика не получит обещанные миллионы евро пока не выполнит условия.
На узбекско-таджикской границе ввели ограничения: по новым правилам жители Таджикистана могут вывезти из Узбекистана не более 40 килограммов груза.
Обмен обычных единых паспортов на биометрические в Узбекистане продлен до 31 декабря 2019 года.
Пока весь мир замер в ожидании встречи Путина и Трампа, глава МИД Эстонии уже заявил, что точно знает позицию американского лидера по Крыму и Донбассу.
Глава госкомитета информации и печати Южной Осетии рассказала, как масс-медиа меняют имидж республики за ее пределами.
Более десяти артиллерийских снарядов обнаружила Служба береговой охраны Азербайджана в пригороде Сумгайыта.
В результате одной из крупнейших за всю историю полиции Испании операций арестованы 129 человек, большинство из которых армяне.