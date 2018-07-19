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Новая реальность: в чем лазеры могут заменить человека

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Первый квантовый генератор (мазер), созданный советскими физиками Басовым Н.Г. и Прохоровым А.М. (Нобелевская премия 1964 года).

Человек стоит на пороге нового этапа в производстве, медицине, науке: практические все свои обязанности он передаст роботизированным системам на основе лазерных установок.

Об истории лазера в фотоленте РИА Новости.




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