Новая реальность: в чем лазеры могут заменить человека

Об истории лазера в фотоленте РИА Новости.
Человек стоит на пороге нового этапа в производстве, медицине, науке: практические все свои обязанности он передаст роботизированным системам на основе лазерных установок.
Об истории лазера в фотоленте РИА Новости.
Комедийная постановка "Клинический случай" поставлена по мотивам пьесы Рэя Куни "Чисто семейное дело".
В ночь с 16 на 17 июля исполнилось ровно 100 лет со дня гибели царской семьи.
Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" 14 июня открыл для любителей футбола фан-зону, чтобы они имели возможность следить за самой популярной игрой в мире.
Красочная церемония закрытия чемпионата мира по футболу, впервые прошедшего в России, состоялась в воскресенье на московском стадионе "Лужники".
О том, почему жители пяти столичных улиц собрались у здания Администрации президента Абхазии и чем все завершилось, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Полуразрушенное здание табачного склада в городе Новый Афон было снесено 19 июля.
Ранее СМИ сообщили, что полиция Великобритании полагает, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери отравили несколько человек и что к этому причастны выходцы из России.
Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о том, как идет подготовка к финалу Всемирной суперсерии бокса, и о своих планах после боя.
Суд вынес приговор члену международной хакерской группы, обокравшей азербайджанские банки на миллионы манатов.
Несколько десятков жителей армянского села избили троих добровольцев, охраняющих Дилижанский национальный парк.
Генеральная прокуратура Казахстана взяла на личный контроль расследование дела по убийству фигуриста Дениса Тена.
Задержанный ГКНБ Албек Ибраимов освобожден от должности мэра Бишкека – распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана.
Беларусь будет отслеживать действия НАТО у своих границ и учитывать это в выстраивании военной политики, заявили в МИД республики.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии отказало в гражданстве известному политику и футбольному чиновнику из Бразилии Уолтеру Фелдману.
Пограничная служба Литвы задержала россиянку, которая пробовала перевезти 15 килограммов янтаря через российско-литовскую границу на своей машине.
Президент Молдовы Игорь Додон выразил свою позицию относительно безопасности республики и статуса постоянного нейтралитета страны.
Китайские производители на предприятии в Сарбанде так и не наладили выпуск минеральных удобрений для Таджикистана.
Во всех регионах Узбекистана начали принимать карты китайской Unionpay – сеть терминалов в стране насчитывает около 150 тысяч устройств.
Задержанная в Таллинне россиянка остается под арестом – родителям не позволили встретиться с дочерью.
Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о том, как идет подготовка к финалу Всемирной суперсерии бокса, и о своих планах после боя.
Суд вынес приговор члену международной хакерской группы, обокравшей азербайджанские банки на миллионы манатов.
Несколько десятков жителей армянского села избили троих добровольцев, охраняющих Дилижанский национальный парк.