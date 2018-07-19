Новая реальность: в чем лазеры могут заменить человека

О том, почему жители пяти столичных улиц собрались у здания Администрации президента Абхазии и чем все завершилось, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Ранее СМИ сообщили, что полиция Великобритании полагает, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери отравили несколько человек и что к этому причастны выходцы из России.