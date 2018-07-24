Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме

День Государственного флага Абхазии ежегодно широко отмечается в республике, традиционно в Абхазию съезжается многочисленная диаспора из разных стран, местные жители также устремляются в Сухум, где проходят основные торжества.
Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия 23 июля 1992 года.
День Государственного флага Абхазии ежегодно широко отмечается в республике, традиционно в Абхазию съезжается многочисленная диаспора из разных стран, местные жители также устремляются в Сухум, где проходят основные торжества.
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Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия 23 июля 1992 года. О том, как в столице Абхазии отметили 26-ю годовщину создания национальной символики читайте в материале Sputnik Абхазия.
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