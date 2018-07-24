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Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме

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  • День флага
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  • Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
  • День флага
  • День флага
  • День флага
  • День флага
  • День флага
  • День флага
  • День флага
© Sputnik / Томас Тхайцук
Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия 23 июля 1992 года.

Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия 23 июля 1992 года.

День Государственного флага Абхазии ежегодно широко отмечается в республике, традиционно в Абхазию съезжается многочисленная диаспора из разных стран, местные жители также устремляются в Сухум, где проходят основные торжества.

 

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