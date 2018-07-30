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15 лучших брюнеток всех времен по версии Vogue

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© AFP 2018 / JFK Library/Bradford Bachrach
Свадебный портрет Жаклин Кеннеди в день ее свадьбы.

Американское издание журнала Vogue составило список лучших брюнеток современности.




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