15 лучших брюнеток всех времен по версии Vogue

Американское издание журнала Vogue составило список лучших брюнеток современности.
Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, прошел в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде.
В селе Адзюбжа начался массовый сбор бахчевых. На более 100 теплицах местные жители собирают крупные и сочные ягоды.
Самое долгое лунное затмение XXI века произошло 27 июля, оно продлилось с 21:24 до 01:19 часов.
Как бесплатно путешествовать по миру? Этим вопросом задаются многие молодые девушки и парни. И, казалось бы, ответ лежит на поверхности: стать бортпроводником. Многие наивно предполагают, что работа очень простая, не требующая специальных навыков.
Специалисты РУП "Черноморэнерго" работают над устранением повреждений.
Инцидент произошел на улице Званба примерно в 18 часов, на место происшествия выехал пожарный расчет, который и локализовал возгорание.
Политолог Николай Трапш в интервью Sputnik рассказал о положительных сторонах развития туризма в Абхазии и что, по его мнению, можно совершенствовать.
Президент Сирии Башар Асад принял приглашение югоосетинского коллеги Анатолия Бибилова посетить республику.
Вторые сутки в горной местности на границе Губинского и Шабранского районов Азербайджана бушуют лесные пожары.
На севанском пляже в Армении жестоко избили человека. После выяснилось, что он был объявлен в розыск в России за нанесение тяжких телесных повреждений.
Удивительную находку сделали археологи, проводя раскопки близ Астаны – они обнаружили сакский курган, который мог принадлежать представителю царской семьи.
Министерство образования и науки Кыргызстана прокомментировало предложение направить российских учителей в школы республики.
С 1 августа Беларусь снизит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые поставляются за пределы ЕАЭС.
Самолет авиакомпании Wizz Air со 178 пассажирами на борту, летевший в Ригу, вернулся в аэропорт Тель-Авива из-за неполадок в работе двигателя.
Мэр Вильнюса обратился в Совет по конкуренции Литвы с просьбой приостановить рекламу, которую дает сервис "Яндекс.Такси".
Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, когда двусторонние отношения республики с Россией могут улучшиться.
Представитель дипведомства США в Душанбе заявил, что нападение на туристов в Дангаре является спланированной атакой.
Глянцевый журнал Elle Italia опубликовал статью итальянского журналиста, который приглашает посетить Узбекистан.
Посольство Российской Федерации в Эстонии выражает глубокое сожаление в связи с очередной акцией героизации и пропаганды фашизма на территории Эстонии.
Президент Сирии Башар Асад принял приглашение югоосетинского коллеги Анатолия Бибилова посетить республику.
Вторые сутки в горной местности на границе Губинского и Шабранского районов Азербайджана бушуют лесные пожары.
На севанском пляже в Армении жестоко избили человека. После выяснилось, что он был объявлен в розыск в России за нанесение тяжких телесных повреждений.