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Футбол, митинги и "кровавая" луна: чем запомнился июль в Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Прыжок в лето. У абхазских школьников продолжаются каникулы, еще целый месяц на веселье и отдых.

Туристический сезон в Абхазии продолжается, отдыхающие приезжают насладиться теплым морем и природой. А местные жители собирают летние плоды, жалуются на последствия дождей и болеют за любимые футбольные команды.

Чем запомнился июль в Абхазии — смотрите в фотоленте Sputnik.




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Футбол, митинги и "кровавая" луна: чем запомнился июль в Абхазии
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