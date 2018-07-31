Футбол, митинги и "кровавая" луна: чем запомнился июль в Абхазии

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Стали известны имена убитых в ЦАР журналистов Тела журналистов были обнаружены в 23 километрах от Сибута, они были убиты неустановленными вооруженными людьми. 64

Культурные сезоны, театры и музеи: состоялась пресс-конференция с Минкультом Абхазии О том, как развиваются российско-абхазские культурные сезоны, как меняется атмосфера в Абхазском драмтеатре и почему музеи должны стать частью туристической программы, читайте в материале Sputnik. 29