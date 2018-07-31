Футбол, митинги и "кровавая" луна: чем запомнился июль в Абхазии

Чем запомнился июль в Абхазии — смотрите в фотоленте Sputnik.
Туристический сезон в Абхазии продолжается, отдыхающие приезжают насладиться теплым морем и природой. А местные жители собирают летние плоды, жалуются на последствия дождей и болеют за любимые футбольные команды.
Чем запомнился июль в Абхазии — смотрите в фотоленте Sputnik.
Американское издание журнала Vogue составило список лучших брюнеток всех времен.
Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, прошел в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде.
В селе Адзюбжа начался массовый сбор бахчевых. На более 100 теплицах местные жители собирают крупные и сочные ягоды.
Самое долгое лунное затмение XXI века произошло 27 июля, оно продлилось с 21:24 до 01:19 часов.
Тела журналистов были обнаружены в 23 километрах от Сибута, они были убиты неустановленными вооруженными людьми.
О том, как развиваются российско-абхазские культурные сезоны, как меняется атмосфера в Абхазском драмтеатре и почему музеи должны стать частью туристической программы, читайте в материале Sputnik.
Воспеватель абхазской культуры, самый добрый сатирик, самый спокойный кавказский писатель, русский Маркес и еще много эпитетов присудили Фазилю Искандеру. Но лучше всего его описывает его литературный стиль - тонкий, ничего не навязывающий юмор, ирония, грусть и даже философия.
В дни 10-й годовщины "Пятидневной войны" августа 2008 года в посольстве Южной Осетии в России пройдут памятные мероприятия.
Представители ВМС Азербайджана и Вьетнама обсудили перспективы военного сотрудничества и отметили важность дальнейшего его развития.
МИД Армении призвал бывших высокопоставленных чиновников вернуть дипломатические паспорта.
В Минтруда Казахстана рассказали о бывшем дипломате, который на протяжении 20 лет отказывался получать свою пенсию.
Депутат Осмонбек Артыкбаев, который проходит обвиняемым по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, останется в СИЗО еще на два месяца.
В Беларуси к трем годам колонии приговорили Instagram-блогера из России – на границе у девушки нашли 1,14 грамма марихуаны.
Демограф объяснил, почему численность населения Латвии не сможет достичь двух миллионов человек.
Депутаты сейма подготовили законопроект о признании Литовской коммунистической партии "преступной организацией".
Спасатели сообщили, какой ущерб нанесли ливни, прошедшие в разных районах Молдовы в последние два дня.
Авиационные власти Таджикистана и России разработали систему оперативного разрешения конфликтов в сфере полетов между странами.
Филиалы российских вузов по подготовке преподавателей русского языка и литературы планируется открыть в Узбекистане.
На трех из пяти официальных пляжах эстонской столицы подняты флаги, предупреждающие о наличии в водоемах опасных водорослей.
В дни 10-й годовщины "Пятидневной войны" августа 2008 года в посольстве Южной Осетии в России пройдут памятные мероприятия.
Представители ВМС Азербайджана и Вьетнама обсудили перспективы военного сотрудничества и отметили важность дальнейшего его развития.
МИД Армении призвал бывших высокопоставленных чиновников вернуть дипломатические паспорта.