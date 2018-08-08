Всемирный день кошек, или Самое мистическое создание

Этот день отмечают по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare не только с целью чествования пушистых домоседов, но и для привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек.

И сегодня этот праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру. В этот день по всему миру проходят программы с пропагандой хорошего отношения к животным.

В некоторых странах День кошек празднуется в другие дни. Так, в России его отмечают 1 марта.

Ведь мало найдется на планете людей, которые остаются равнодушными к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным зверькам.

Кошки испокон веков были и остаются самыми распространёнными домашними животными во всем мире: около 80% всех жителей Земли держат это домашнее животное.

Кошка в доме – это ведь не только источник эстетического наслаждения. Доказан факт "терапевтического" воздействия этого животного на человека. Когда хозяин болен, они превращаются в настоящих "врачей", а когда у него стресс, кошка – лучший "психоаналитик".

Также обычно кошки очень хорошо ладят с детьми — котята обожают играть, а в взрослые коты снисходительно относятся, когда хозяйские дети тискают их или таскают за хвост.

В настоящее время в мире насчитывается около 600 миллионов домашних кошек, а число различных пород составляет более 200.