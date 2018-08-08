21:30 08 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.60
  • EUR73.82
Поиск
Фото

Всемирный день кошек, или Самое мистическое создание

Получить короткую ссылку
19 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Кошка играет шариками, архивное фото
  • Кошки на крыше, архивное фото
  • Кошка спит, архивное фото
  • Котенок, архивное фото
  • Котенок, архивное фото
  • Сиамские кошки, архивное фото
  • Серая кошка отдыхает, архивное фото
  • Котята, архивное фото
  • Кошка нюхает цветы, архивное фото
  • Кот на охоте, архивное фото
  • Рыжий кот, архивное фото
Как все дети, котята очень любят играть.

Всемирный день кошек, посвященный самым мистическим созданиям, отмечают 8 августа.

Этот день отмечают по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare не только с целью чествования пушистых домоседов, но и для привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек.

И сегодня этот праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру. В этот день по всему миру проходят программы с пропагандой хорошего отношения к животным.

В некоторых странах День кошек празднуется в другие дни. Так, в России его отмечают 1 марта.

Ведь мало найдется на планете людей, которые остаются равнодушными к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным зверькам.

Кошки испокон веков были и остаются самыми распространёнными домашними животными во всем мире: около 80% всех жителей Земли держат это домашнее животное.

Кошка в доме – это ведь не только источник эстетического наслаждения. Доказан факт "терапевтического" воздействия этого животного на человека. Когда хозяин болен, они превращаются в настоящих "врачей", а когда у него стресс, кошка – лучший "психоаналитик".

Также обычно кошки очень хорошо ладят с детьми — котята обожают играть, а в взрослые коты снисходительно относятся, когда хозяйские дети тискают их или таскают за хвост.

В настоящее время в мире насчитывается около 600 миллионов домашних кошек, а число различных пород составляет более 200.




Еще фотоленты

Главные темы

  • Акция памяти в связи с 5-й годовщиной событий в Южной Осетии. Архивное фото
    Страшно и больно: жители Абхазии вспоминают войну в Цхинвале

    В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска обрушили на спящий Цхинвал "град" артиллерийских снарядов, в результате чего погибли и были ранены сотни мирных людей. Корреспондент Sputnik Бадри Есиава узнал у своих коллег, друзей и знакомых, какой им запомнилась "пятидневная война" в Южной Осетии и что при этом они чувствовали.

    53
  • Российские военнослужащие направляются в сторону Цхинвала.
    08.08.08 Хроники войны

    В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала.

    33
  • Массовое ДТП произошло на Кубани
    Видео массовой автоаварии на Кубани попало в сеть

    В ДТП, которое произошло 6 августа на трассе Краснодар-Кропоткин, погибли водитель и пассажир ВАЗ. Пострадали водители Volvo и Hyundai, а также двое пассажиров Hyundai, один из которых семилетний ребенок.

    214

Орбита Sputnik

  • Дорожный знак возле дороги, архивное фото
    Спасло чудо

    На юге Таджикистана автомобиль упал в стометровую пропасть, водитель погиб, а пассажиры отделались легкими ранениями.

  • Дети и воспитатели детского сада
    В надежные руки

    В Узбекистане расширили категорию родственников, которые имеют право забирать детей из детских садов - теперь это могут делать дедушки и бабушки.

  • Строительство мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяэ
    Неверное название

    Использование словосочетания "жертвы коммунизма" для знаков памяти в корне неверно, поскольку вводит людей в заблуждение, считают в эстонской Левой партии.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Рыжий кот, архивное фото
Всемирный день кошек, или Самое мистическое создание
Владимир Шаманов о действиях российского спецназа в Грузии в августе 2008 года
Раскрутили карусель: Шаманов рассказал о действиях российского спецназа в Грузии
Как получить медицинский полис в Абхазии
Российский полис ОМС: как получить в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia