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"По-товарищески": футбольный матч молодежных команд Абхазии и Нигерии

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  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
  • Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
© Sputnik / Илона Хварцкия
Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии состоялся в среду 8 августа в 18:00 на сухумском стадионе "Динамо".

Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии состоялся в среду 8 августа в 18:00 на сухумском стадионе "Динамо".

Молодежная сборная Абхазии по футболу со счетом 4:0 победила студенческую сборную Нигерии в товарищеском матче на стадионе "Динамо" в Сухуме 8 августа. Матч между командами вызвал немалый интерес среди любителей футбола, на западной трибуне найти свободное место было трудно.

С самого начала матча абхазские футболисты преимущественно владели мячом, создавая хорошие моменты для того, чтобы открыть счет уже в первые минуты.

На протяжении всей встречи сборная Абхазии владела игровым преимуществом, что и привело к победе со счетом 4:0.

Информация о том, что Федерация футбола Грузии обеспокоена по поводу запланированного матча сборной Нигерии и Абхазии и направила ноту с требованием о реагировании в FIFA, появилась 5 августа.

В МИД Грузии также заявили журналистам, что "все соответствующие каналы как по линии МИД, так и Федерации футбола подключены для уточнения информации". Несмотря на это, матч между сборными Абхазии и Нигерии состоялся.

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Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
"По-товарищески": футбольный матч молодежных команд Абхазии и Нигерии
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