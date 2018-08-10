Неделя в объективе: Ким Чен Ын, Ататюрк и животные с Путятины

Товарищеский футбольный матч между молодежной сборной Абхазии и дубля молодежного состава подмосковного клуба "Химки" состоялся на стадионе "Динамо" в пятницу 10 августа.

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