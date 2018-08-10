Неделя в объективе: Ким Чен Ын, Ататюрк и животные с Путятины

Предлагаем взглянуть на фотографии, собранные из разных уголков света, чтобы еще раз вспомнить, чем жил мир на уходящей неделе.
Sputnik предлагает посмотреть самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Предлагаем взглянуть на фотографии, собранные из разных уголков света, чтобы еще раз вспомнить, чем жил мир на уходящей неделе.
Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии состоялся в среду 8 августа в 18:00 на сухумском стадионе "Динамо".
Всемирный день кошек, посвященный самым мистическим созданиям, отмечают 8 августа.
Одним из удивительных мест Турции является местность, расположенная в центральной Анатолии, под названием Каппадокия.
Медиагруппа "Россия сегодня" объявила победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2018 года.
Товарищеский футбольный матч между молодежной сборной Абхазии и дубля молодежного состава подмосковного клуба "Химки" состоялся на стадионе "Динамо" в пятницу 10 августа.
Абхазия - одно из самых популярных туристических направлении. Многие так долго и с нетерпением ждут заветного отпуска, что даже не подозревают, что его может что-то испортить. Чтобы наверняка "провалить" отдых четко следуйте советам Sputnik Абхазия.
Окраины и центр города Гала затопило в результате продолжительного ливня в пятницу 10 августа.
Югоосетинское внешнеполитическое ведомство прокомментировало проходящие в Грузии многонациональные учения НАТО
Автобусы подмосковного Ликинского автозавода могут появиться на дорогах Азербайджана – готовится подписание ряда договоров.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.
Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.
В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.
Белнефтехим отказался комментировать слухи о том, что Россия может ограничить беспошлинные поставки нефти и газа в Беларусь с IV квартала этого года.
Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.
Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.
Учителя русских школ Молдовы получили шанс повысить квалификацию - РУДН и Россотрудничество проведут курсы для преподавателей.
Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.
В Вооруженных силах Узбекистана появятся психологи, социологи и советники по духовности, которые займутся воспитательной и идеологической работой.
Эстония предлагает Латвии сдавать бутылки вместе: схема позволит купленную в одной стране тару возвращать в другой.
Югоосетинское внешнеполитическое ведомство прокомментировало проходящие в Грузии многонациональные учения НАТО
Автобусы подмосковного Ликинского автозавода могут появиться на дорогах Азербайджана – готовится подписание ряда договоров.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.