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Неделя в объективе: Ким Чен Ын, Ататюрк и животные с Путятины

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© AFP 2018 / Mahmoud Zayyat
Участники клуба ретро-автомобилей Volkswagen на пляже города Накура, Ливан.

Sputnik предлагает посмотреть самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Предлагаем взглянуть на фотографии, собранные из разных уголков света, чтобы еще раз вспомнить, чем жил мир на уходящей неделе.



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