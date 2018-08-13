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Кодорские трофеи: что оставили после себя грузинские войска

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Абхазия: победить войну (15)
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  • Военная операция в Кодорском ущелье
  • Арсенал грузинских войск найден в Абхазии
  • Арсенал грузинских войск найден в Абхазии
  • Военная операция в Кодорском ущелье
  • Арсенал грузинских войск найден в Абхазии
  • Арсенал грузинских войск найден в Абхазии
  • Арсенал грузинских войск найден в Абхазии
  • Военная операция в Кодорском ущелье
  • Абхазия
  • Абхазия
  • Абхазия
© AFP 2018 / VIKTOR DRACHEV
Абхазские солдаты осматривают место бывших грузинских военных объектов в селе Чхалта 15 августа 2008 года.

Абхазские войска совместно с российскими военными провели операцию по освобождению Кодорского ущелья от грузинской армии 12 августа 2008 года. После освобождения территории были найдены тысячи грузинских снарядов, пушки и военные палатки. Какие трофеи остались после Кодорской операции, смотрите в фотоленте Sputnik.

Грузинские войска под предлогом проведения полицейских операций захватили Кодорское ущелье 25 июля 2006 года и удерживали территорию до 2008 года. Главной целью войск было продвижение к столице Абхазии Сухуму.  8 августа 2008 года после обстрела Цхинвала грузинскими войсками Министерство обороны Абхазии приняло решение о разработке плана освободительной операции в Кодорском ущелье. В ходе совместной операции абхазских и российских войск 12 августа 2008 года Кодорское ущелье было освобождено от грузинских военных сил. После демилитаризации Кодорского ущелья там были обнаружены целые военные "поселения" с одеждой, документами и оружием грузинской армии. 

Темы:
Абхазия: победить войну (15)


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