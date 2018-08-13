Кодорские трофеи: что оставили после себя грузинские войска

Абхазские войска совместно с российскими военными провели операцию по освобождению Кодорского ущелья от грузинской армии 12 августа 2008 года. После освобождения территории были найдены тысячи грузинских снарядов, пушки и военные палатки. Какие трофеи остались после Кодорской операции, смотрите в фотоленте Sputnik.

Грузинские войска под предлогом проведения полицейских операций захватили Кодорское ущелье 25 июля 2006 года и удерживали территорию до 2008 года. Главной целью войск было продвижение к столице Абхазии Сухуму. 8 августа 2008 года после обстрела Цхинвала грузинскими войсками Министерство обороны Абхазии приняло решение о разработке плана освободительной операции в Кодорском ущелье. В ходе совместной операции абхазских и российских войск 12 августа 2008 года Кодорское ущелье было освобождено от грузинских военных сил. После демилитаризации Кодорского ущелья там были обнаружены целые военные "поселения" с одеждой, документами и оружием грузинской армии.