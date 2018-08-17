21:44 17 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.88
  • EUR76.18
Поиск
Фото

Легендарный мафиози или милый дедушка: Роберту де Ниро — 75 лет

Получить короткую ссылку
5 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Роберт де Ниро
  • Американский актер Роберт Де Ниро и британский писатель Бен Элтон с членами рок-группы Queen барабанщиком Роджером Тейлором и гитаристом Брайаном Мэйем на презентации мюзикла We Will Rock You в Лондоне
  • Актер Роберт Де Ниро и актриса Сисси Спейсек
  • Роберт де Ниро с дочерью Дреной Де Ниро
  • Американский актер Роберт Де Ниро с супругой Грэйс Хайтауэр Де Ниро позируют фотографу перед началом показа фильма режиссера Роба Маршалла Пираты Карибского моря: На странных берегах на 64-м Каннском кинофестивале.
  • Визит Роберта Де Ниро в кинотеатр Люксор в ТЦ Vegas
  • Роберт Де Ниро оставляет отпечатки руки и стопы в Китайском театре TCL в понедельник, 4 февраля 2013 года в Голливуде
  • Президент Франции Николя Саркози (слева) пожимает руку актеру Роберту Де Ниро
  • Роберт де Ниро
  • Роберт де Ниро и Мартин Скорсезе
  • Американские артисты Роберт де Ниро, слева, и Дастин Хоффман
  • Роберт Де Ниро, в центре, с Кейт Бекинсейл, слева, и Дрю Бэрримор на премьере фильма в 2009 в Лос-Анджелесе
  • Американский актер Роберт Де Ниро во время 44-го Каннского кинофестиваля на Французской Ривьере
  • Американский актер Роберт Де Ниро (слева) получает французскую медаль искусств от министра культуры Франции Джека Ланга (справа) во время 44-го Каннского кинофестиваля на Французской Ривьере
  • Роберт де Ниро и Вуди Аллен
  • Американские артисты Роберт Де Ниро (слева) и Аль Пачино (справа).
© AP Photo. Carlo Allegri
Фото-призыв к просмотру фильма "Что только что произошло?" во время 61-го Международного кинофестиваля в Каннах.

Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро 17 августа отмечает 75-летие.

Кинодебют Роберта Де Ниро состоялся в 1963 году, когда он снялся в фильме Брайана Де Пальмы "Свадебная вечеринка". Следующую крупную роль артист получил только спустя 10 лет. Он сыграл бейсболиста Брюса Пирсона в фильме "Бей в барабан медленно".

У актера Роберта Де Ниро два "Оскара" (за роль Вито Корлеоне в "Крестном отце 2" и за исполнение главной роли в "Бешеном быке"), "Золотой глобус" (за того же "Бешеного быка") и множество других наград. В его фильмографии более ста ролей. Но описать его работу в кино однозначно не получится. 

Часть фильмов с участием Де Ниро регулярно попадает в списки величайших картин — например, "Охотник на оленей", "Крестный отец 2", "Однажды в Америке", "Таксист", "Бешеный бык", "Казино", "Схватка", "Славные парни". Но кассовыми хитами становятся совсем другие ленты — комедии вроде "Знакомства с Факерами" или "Анализируй это" (хотя и "Схватка" с "Мысом страха" помогли фильмам с Де Ниро заработать два миллиарда в прокате). 




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Здание Белого дома в Вашингтоне за забором
    Крепкий лей

    Как обвал рубля ударил по Молдове, и что ждет российскую валюту в конце августа и сентябре, выяснял корреспондент Sputnik.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Роберт де Ниро
Легендарный мафиози или милый дедушка: Роберту де Ниро — 75 лет
Пять метров костей: как выглядит скелет древнего кита, найденный в Крыму
Пять метров костей: как выглядит скелет древнего кита, найденный в Крыму
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia