Легендарный мафиози или милый дедушка: Роберту де Ниро — 75 лет

Кинодебют Роберта Де Ниро состоялся в 1963 году, когда он снялся в фильме Брайана Де Пальмы "Свадебная вечеринка". Следующую крупную роль артист получил только спустя 10 лет. Он сыграл бейсболиста Брюса Пирсона в фильме "Бей в барабан медленно".

У актера Роберта Де Ниро два "Оскара" (за роль Вито Корлеоне в "Крестном отце 2" и за исполнение главной роли в "Бешеном быке"), "Золотой глобус" (за того же "Бешеного быка") и множество других наград. В его фильмографии более ста ролей. Но описать его работу в кино однозначно не получится.

Часть фильмов с участием Де Ниро регулярно попадает в списки величайших картин — например, "Охотник на оленей", "Крестный отец 2", "Однажды в Америке", "Таксист", "Бешеный бык", "Казино", "Схватка", "Славные парни". Но кассовыми хитами становятся совсем другие ленты — комедии вроде "Знакомства с Факерами" или "Анализируй это" (хотя и "Схватка" с "Мысом страха" помогли фильмам с Де Ниро заработать два миллиарда в прокате).



