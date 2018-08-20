Кадры самых зрелищных провалов на Земле

Смотрите в фотоленте Sputnik снимки одних из самых известных мест
На нашей планете периодически появляются огромные дыры, уводящие в бездну. Это как естественные образования, так и огромные провалы, которые становятся результатом деятельности человека.
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки одних из самых известных мест
Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава впервые принял участие в заездах в классе Mitjet 2L весной 2016 года.
Десять самых успешных актрис 2018 года по версии журнала Forbes. Нельзя не отдать должное тем, кто действительно не жалеет себя на съемочной площадке и заслуженно получает миллионы.
Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро 17 августа отмечает 75-летие.
Sputnik предлагает посмотреть самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Бывший министр иностранных дел и глава правительства республики Сергей Шамба в преддверии 10-летия признания Абхазии Российской Федерацией и 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов рассказал о становлении современной государственности страны и о том, какие трудности возникают на этом пути.
Турист из России умер на экскурсии в Рицинском национальном реликтовом парке в четверг 16 августа. Что стало причиной смерти мужчины, почему скорая помощь не подоспела, и как получилось, что на весь парк всего один медпункт, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Турнир состоится в июне 2019 года в столице Нагорного Карабаха, Степанакерте, точные даты будут объявлены в ближайшее время.
Заслуженный артист Южной Осетии, участник легендарного ансамбля "Бонварнон" Георгий Гучмазов рассказал Sputnik о фестивале "Iron Rock".
Управление Россельхознадзора по Дагестану приняло решение вернуть несколько партий овощей и фруктов из Азербайджана.
Никол Пашинян в свое время выступил против конституционной реформы Сержа Саргсяна. Сегодня он повторяет действия предшественника, считает эксперт.
Запуск оплаты проезда с помощью SMS и мобильного приложения в автобусах Астаны одобрили столичные власти.
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В парламенте Литвы предложили провести военный парад в честь 100-летия восстановления армии.
Молдавские прокуроры раскрыли детали масштабной спецоперации по делу об ущербе государству в миллионы.
В Худжанде детям из малоимущих семей подарили школьную форму и необходимые письменные принадлежности.
Роботы-полицейские из России могут поступить на службу в Узбекистан – машины будут патрулировать местность 24 часа в сутки.
Протестное мероприятие в День восстановления независимости Эстонской Республики собрало тысячи людей, приехавших на сотнях автомобилей.
Заслуженный артист Южной Осетии, участник легендарного ансамбля "Бонварнон" Георгий Гучмазов рассказал Sputnik о фестивале "Iron Rock".
Управление Россельхознадзора по Дагестану приняло решение вернуть несколько партий овощей и фруктов из Азербайджана.
Никол Пашинян в свое время выступил против конституционной реформы Сержа Саргсяна. Сегодня он повторяет действия предшественника, считает эксперт.