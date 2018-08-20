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Кадры самых зрелищных провалов на Земле

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  • Провал Дарваза в Туркменистане местные жители называют Врата ада. Он возник во второй половине прошлого века при бурении газовой скважины
  • Подземная башня в Синтре, Португалия. Загадочная система подземных тоннелей в дворцово-парковом комплексе Quinta da Regaleira, построенном в начале XX века в португальском муниципалитете Синтра, как будто служит мистическим переходом от света к тьме
  • Гигантская голубая дыра в Белизе расположена в центре Лайтхаус-Рифа, атолла в составе Белизского барьерного рифа. Дыра представляет собой круглую карстовую воронку диаметром 300 метров, уходящую на глубину 124 метра
  • Водосток в резервуаре плотины Монтичелло, США. Водосброс в виде гигантской воронки сделал известной эту плотину на весь мир
  • Алмазная дыра в Кимберли в ЮАР сегодня находится на территории музея алмазных шахт. Впервые алмазы были найдены тут в 1879 году. Добыча велась в течение более 30 лет, пока шахты не разрушились из-за проникновения в них воды
  • Вид на гигантскую воронку неизвестного происхождения в Ямало-Ненецком автономном округе.
Провал Дарваза в Туркменистане местные жители называют "Врата ада". Он возник во второй половине прошлого века при бурении газовой скважины

На нашей планете периодически появляются огромные дыры, уводящие в бездну. Это как естественные образования, так и огромные провалы, которые становятся результатом деятельности человека.

Смотрите в фотоленте Sputnik снимки одних из самых известных мест



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Провал Дарваза в Туркменистане
Кадры самых зрелищных провалов на Земле
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