Абхазская мечта: Международное признание независимости республики

Десять лет со дня признания независимости Абхазии и Южной Осетии исполняется в воскресенье, 26 августа.

Смотрите в фотоленте Sputnik Абхазия, как десять лет назад встретили исторический день жители Сухума.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.