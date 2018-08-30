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Красавицы в розовом на красной дорожке: открытие 75-го Венецианского кинофестиваля

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© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
Французская модель Гариэль Конесил на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля.

Один из старейших киносмотров мира в 75-й раз открылся на острове Лидо в Венеции.

Впервые Венецианский кинофестиваль был проведен в 1932 году на террасе отеля "Эксцельсиор" на острове Лидо и открылся фильмом Рубена Мамуляна "Доктор Джекилл и мистер Хайд".



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