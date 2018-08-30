Красавицы в розовом на красной дорожке: открытие 75-го Венецианского кинофестиваля

Впервые Венецианский кинофестиваль был проведен в 1932 году на террасе отеля "Эксцельсиор" на острове Лидо и открылся фильмом Рубена Мамуляна "Доктор Джекилл и мистер Хайд".
Один из старейших киносмотров мира в 75-й раз открылся на острове Лидо в Венеции.
Впервые Венецианский кинофестиваль был проведен в 1932 году на террасе отеля "Эксцельсиор" на острове Лидо и открылся фильмом Рубена Мамуляна "Доктор Джекилл и мистер Хайд".
Народный артист СССР, российский эстрадный певец и политический деятель Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни. В 2005 году у артиста обнаружили онкологическое заболевание.
Московский международный автосалон начал свою работу с пресс-дня. Для посетителей он откроется 31 августа 2018 года.
26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
С 22 по 29 августа 2018 года на полигоне в Челябинской области проходит совместное учение вооруженных сил государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию в пятницу 30 августа. На встрече с журналистами глава государства подробно остановился на проблемах энергетики страны, низкой оплате тарифов по электроэнергии и возможных методах улучшения ситуации в этой области.
Пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба состоялась в пятницу 30 августа.
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Власти Южной Осетии выдворили с территории республики пятерых граждан Грузии, задержанных ранее за нарушение границы.
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Минздрав призывает латвийцев платить за медицину: для доступа к полной корзине услуг придется сделать взносы на два года вперед.
В Литве за один день произошли сразу два ДТП из-за диких животных, в результате пострадали два человека.
Погибшим в громком ДТП в Комрате оказался многократный чемпион Молдовы по карате киокушинкай Олег Кара.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приостановил законопроект о повышении стоимости сим-карт до 250 сомони.
МИД Узбекистана назначил генконсула в Санкт-Петербурге через пять месяцев после открытия диппредставительства в Северной столице России.
Почему "переселение" президента Эстонии в Нарву не решит ни одну из проблем русскоязычного региона страны – в материале Sputnik.
Власти Южной Осетии выдворили с территории республики пятерых граждан Грузии, задержанных ранее за нарушение границы.
Пыльный туман, пришедший из Туркменистана, окутал Баку и Абшеронский полуостров – уровень пыли в столичном воздухе втрое превышает норму.
Полиция Армении запретила уличным музыкантам выступать на Северном проспекте Еревана после 11 часов вечера.