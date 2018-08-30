Красавицы в розовом на красной дорожке: открытие 75-го Венецианского кинофестиваля

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию в пятницу 30 августа. На встрече с журналистами глава государства подробно остановился на проблемах энергетики страны, низкой оплате тарифов по электроэнергии и возможных методах улучшения ситуации в этой области.

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