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"Да, это был мой путь...": в Москве простились с Иосифом Кобзоном

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  • Прощание с Иосифом Кобзоном
  • Прощание с Иосифом Кобзоном
  • Прощание с Иосифом Кобзоном
  • Прощание с Иосифом Кобзоном
  • Прощание с Иосифом Кобзоном
  • Прощание с Иосифом Кобзоном
  • Прощание с Иосифом Кобзоном
© Sputnik . Григорий Сысоев
Церемония прощания с народным артистом СССР, певцом, депутатом Государственной Думы РФ Иосифом Кобзоном.

Родственники, коллеги и поклонники творчества простились с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном в московском Концертном зале имени Чайковского.

На церемонии прощания с артистом также присутствовали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Президент почтил память Кобзона минутой молчания. Склонив голову, Владимир Путин постоял у гроба и возложил букет у его подножия.

Кобзон умер в четверг на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В воскресенье его похоронят в иудейской части Востряковского кладбища, рядом с матерью.

Советский и российский певец, народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области (Украина).

Иосиф Кобзон записал порядка трех тысяч песен. За время сценической жизни побывал с гастролями более чем в 100 странах мира.

С 1997 года Иосиф Кобзон избирается депутатом Государственной Думы РФ. Является первым заместителем председателя комитета по культуре Государственной Думы седьмого созыва.

 

Теги:
прощание, Иосиф Кобзон, Москва, Россия


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