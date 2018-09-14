Неделя в объективе: в Красноярске первый снег, парад в Пхеньяне и конкурс "Мисс Америка"

Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.
Солсбери - город в Великобритании, на юго-востоке графства Уилтшир в Англи, который печально прославился на весь мир в марте этого года.
Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия был похоронен на родовом кладбище в селе Лыхны Гудаутского района в среду 12 сентября.
Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в автомобильной катастрофе на республиканской трассе Псоу-Сухум 8 сентября.
Опытный путешественник всегда знает, чего хочет - ищет интересное и оригинальное место для новой поездки. Но что делать, если вы новичок и только собираетесь открывать для себя мир.
Кыргызско-российский бизнес-форум пройдет в столице Кыргызстана Бишкеке с 14 по 15 сентября.
Сигнал о том, что в верхней части Кодора человек нуждается в срочной медицинской помощи, поступил в МЧС Абхазии в пятницу 14 сентября.
В параде Победы будет задействовано около полутора тысяч человек и 119 единиц военной техники. По словам министра обороны Мираба Кишмария, личный состав уже обеспечен всем необходимым в полном объеме.
Путешественник из России поделился со Sputnik увиденным в Южной Осетии и рассказал о туристическом потенциале республики.
В Турции судят директора стройки, убившего своего сотрудника-азербайджанца, который пришел за зарплатой.
За незаконную вырубку деревьев в Армении будут наказывать строже – правительство страны одобрило соответствующую инициативу.
Глава МВД Казахстана рассказал о скором переезде столичного департамента полиции в здание бывшей пятизвездочной гостиницы.
МИД Кыргызстана вручил ноту послу Казахстана из-за чрезмерных проверок кыргызстанцев в аэропорту Алматы.
Осы напали на семейную пару под Слуцком. После укусов женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти.
Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.
В Молдове ужесточают наказание за нарушения ПДД. Что грозит нерадивым водителям – в материале Sputnik.
В Душанбе выразили сожаление, что ОБСЕ предоставила площадку для выступления запрещенной в Таджикистане экстремистской партии.
О чем договорились президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам встречи в Ташкенте - в материале Sputnik.
В полусотне километров от России Силы обороны Эстонии отработали сотрудничество с полицейскими и спасателями в условиях "возможного кризиса или конфликта".
Путешественник из России поделился со Sputnik увиденным в Южной Осетии и рассказал о туристическом потенциале республики.
В Турции судят директора стройки, убившего своего сотрудника-азербайджанца, который пришел за зарплатой.
За незаконную вырубку деревьев в Армении будут наказывать строже – правительство страны одобрило соответствующую инициативу.