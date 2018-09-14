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Неделя в объективе: в Красноярске первый снег, парад в Пхеньяне и конкурс "Мисс Америка"

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© Sputnik . Nikolay Hiznyak
Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова на церемонии принятия присяги.

Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.

Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.

Теги:
фото, США


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