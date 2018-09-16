Последствия разгула стихии: Ураган Флоренс накрыл восточное побережье США

Жертвами шторма "Флоренс" стали 13 человек. Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.
Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу, сейчас его статус понижен до шторма. Последствия разгула стихии — в фотоленте.
Жертвами шторма "Флоренс" стали 13 человек. Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.
В сентябре каждого года в Сухуме проходит выставка охотничьих собак, в которой принимают участие десятки людей и их питомцы.
Солсбери - город в Великобритании, на юго-востоке графства Уилтшир в Англи, который печально прославился на весь мир в марте этого года.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия был похоронен на родовом кладбище в селе Лыхны Гудаутского района в среду 12 сентября.
Начальник Управления культуры администрации города Сухум Наала Хашиг в интервью Sputnik рассказала о мероприятиях, которые пройдут в день 25-летия освобождения Сухума 27 сентября.
Скорость ветра в момент приземления тайфуна достигала 45 метров в секунду, что равнозначно 14 баллам.
Секретарь Совета Безопасности, Герой Абхазии Мухаммед Килба в интервью Sputnik рассказал о решающем наступлении абхазской армии в Отечественной войне народа Абхазии, которое началось 16 сентября 1993 года.
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О чем договорились президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам встречи в Ташкенте - в материале Sputnik.
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Путешественник из России поделился со Sputnik увиденным в Южной Осетии и рассказал о туристическом потенциале республики.
В Турции судят директора стройки, убившего своего сотрудника-азербайджанца, который пришел за зарплатой.
За незаконную вырубку деревьев в Армении будут наказывать строже – правительство страны одобрило соответствующую инициативу.