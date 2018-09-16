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Последствия разгула стихии: Ураган Флоренс накрыл восточное побережье США

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© AP Photo. Tom Copeland
Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма.

Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу, сейчас его статус понижен до шторма. Последствия разгула стихии — в фотоленте.

Жертвами шторма "Флоренс" стали 13 человек. Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.



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