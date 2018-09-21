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Неделя в объективе: природные катаклизмы и встреча лидеров Корей

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© Sputnik . Evgenia Novozhenina
Участницы осеннего Московского Велопарада в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.

Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.

Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.



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