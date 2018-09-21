Неделя в объективе: природные катаклизмы и встреча лидеров Корей

Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.
Смотрите в фотоленте Sputnik самые красивые библиотеки мира.
Попасть на показы не так просто — это закрытые мероприятия, на которые получают приглашения редакторы модных журналов, блогеры и другие влиятельные люди индустрии.
В Греции множество островов, и маленьких, и больших. Раздолье для дайверов. Только не надейтесь, что будете находить только античные амфоры и ценные предметы.
Человек — существо социальное, но потребность в общении у него распределяется неравномерно: часто хочется отдохнуть от окружающих и побыть в тишине. Жилища, которые как нельзя лучше подходят для интровертов и мизантропов, — в фотоленте Sputnik.
16 сентября 1993 года абхазские войска пошли в наступление на Сухум, оккупированный грузинскими формированиями. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Тимур Дзыба в беседе с ведущим радио Sputnik вспомнил, как это было.
Мастера-часовщики еще восстанавливают колокол башенных часов в Сухуме, но уже в воскресенье жители столицы смогут услышать бой курантов
Досрочным освобождением Валетино обязан студентам, заново изучившим его дело и доказавшим его непричастность.
Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего
Бакинский государственный университет попал в репутационный рейтинг RUR Reputation World University Ranking. Учитывались репутация университета в области преподавания и в области исследований
Премьер-министр Никол Пашинян с дочерьми пришел на "час селфи", организованный ко Дню независимости Армении. Полтора часа горожане ходили за ним в надежде на фото
В Казахстане все готово для первой процедуры химической кастрации педофила. На нее выделено 9,5 миллиона тенге или 27 тысяч долларов в год
Нового главу Верховного суда изберут 22 сентября.
В Белоруссии обсуждают административную реформу: вместо районов создать волости, сельсоветы упразднить
Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь
При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной
Российским бизнесменам нужны гарантии, чтобы инвестировать в Молдову, заявил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. Пока все гарантии в руках президента Додона
Таджикский крестьянин зарабатывает 50 долларов в месяц. Общий долг работодателей по зарплате достиг в Таджикистане 2,5 миллиона долларов
В работе процессингового центра национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии случился сбой. Есть проблемы с проведением оплаты банковскими картами.
В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.
Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего
Бакинский государственный университет попал в репутационный рейтинг RUR Reputation World University Ranking. Учитывались репутация университета в области преподавания и в области исследований
Премьер-министр Никол Пашинян с дочерьми пришел на "час селфи", организованный ко Дню независимости Армении. Полтора часа горожане ходили за ним в надежде на фото