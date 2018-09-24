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Нестандартная красота: Мадлен Стюарт покоряет мир

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© REUTERS / Andrew Kelly
Австралийская модель Мадлен Стюарт на Неделе моды в Нью-Йорке, США

В фотоленте Sputnik - первая в мире профессиональная модель синдромом Дауна.

Мадлен Стюарт родилась в Австралии. Она впервые обратила на себя внимание средств массовой информации, рассказав о своей истории. В детстве, как и многие люди с синдромом Дауна, девочка страдала от лишнего веса. Мечтая в юные годы о подиуме, она исключила из рациона слишком калорийные и неполезные продукты, что помогло ей похудеть на 20 килограммов. Чтобы привести себя в форму, она плавала в бассейне, каталась на велосипеде, занималась танцами и физкультурой.

Решение стать моделью приняла после посещения с матерью в 2014 году показа мод в Брисбене. Её целеустремлённость привлекла внимание СМИ, рaспространяясь также в интернете. Карьера Мадлен Стюарт началась в 2015 году, когда ее мать начала онлайн-кампанию с целью обеспечения дочери модельного контракта. Через короткое время Мадлен пришли предложения от различныx брендов в мире моды.



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Нестандартная красота: Мадлен Стюарт покоряет мир
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