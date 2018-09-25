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Неделя моды в Милане

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  • Модели представляют коллекцию бренда Etro на Неделе моды в Милане
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  • Модели представляют коллекцию бренда Philipp Plein на Неделе моды в Милане
  • Модели представляют коллекцию бренда Fendi на Неделе моды в Милане
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  • Модели представляют коллекцию бренда Ermanno Scervino на Неделе моды в Милане
  • Модели представляют коллекцию модного дома Marras на Неделе моды в Милане
  • Гости во время фотографирования до начала модного показа дома Versace на Неделе моды Весна/Лето 2019 в Милане
  • Гостья напротив видеопроекции во время показа мод на Неделе моды Весна/Лето 2019 в Милане
  • Модель во время показа мод на Неделе моды Весна/Лето 2019 в Милане
  • Гостья до начала показа мод на Неделе моды Весна/Лето 2019 в Милане
  • Модель во время подготовки к показу мод на Неделе моды Весна/Лето 2019 в Милане
  • Модель Белла Хадид во время показа мод на Неделе моды Весна/Лето 2019 в Милане
  • Модели представляют коллекцию бренда Emporio Armani на Неделе моды в Милане
  • Модель Джиджи Хадид представляет коллекцию бренда Moschino на Неделе моды в Милане
  • Модель представляет коллекцию бренда Fila на Неделе моды в Милане
  • Модели представляют коллекцию бренда Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане
  • Актер Венсан Кассель и французская модель Тина Кунаки на Неделе моды в Милане
  • Модель Ирина Шейк представляет коллекцию бренда Versace на Неделе моды в Милане
  • Итальянский модельер Джорджо Армани и модели на показе в рамках Недели моды в Милане
© AFP 2018 / Miguel Medina
Модели представляют коллекцию бренда Etro на Неделе моды в Милане.

В Милане, городе, который по праву считается столицей европейской фэшн-индустрии, прошла Неделя высокой моды. Чем запомнились показы на итальянском подиуме?

Знаменитые гости, мировые супермодели на подиуме, яркие тренды — в фотоленте Sputnik Азербайджан.

Третий показ высокой моды в плеяде недель "Большой четвёрки" (Нью-Йорк, Лондон, Париж) весенне-летнего сезона 2018 проходит в Милане с 19 по 25 сентября и собрал сотни модных дизайнеров, стилистов, критиков и экспертов фэшн-индустрии, а также знаменитостей и моделей с мировым именем.

Традиционно на Неделе моды в Милане большая часть показов уделяется местным модным домам и модельерам. Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Versace, Gucci, Philipp Plein, DSquared2 – обязательные участники, поэтому показы в Милане считаются самыми роскошными.

Чем же удивили гостей дизайнеры на неделе моды в Милане? Откровенный сексуальный стиль, дорогие ткани, смелые решения и безупречный крой, подчеркивающие женственность.



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Актер Венсан Кассель и французская модель Тина Кунаки на Неделе моды в Милане
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