Неделя моды в Милане

В Милане, городе, который по праву считается столицей европейской фэшн-индустрии, прошла Неделя высокой моды. Чем запомнились показы на итальянском подиуме?

Знаменитые гости, мировые супермодели на подиуме, яркие тренды — в фотоленте Sputnik Азербайджан.

Третий показ высокой моды в плеяде недель "Большой четвёрки" (Нью-Йорк, Лондон, Париж) весенне-летнего сезона 2018 проходит в Милане с 19 по 25 сентября и собрал сотни модных дизайнеров, стилистов, критиков и экспертов фэшн-индустрии, а также знаменитостей и моделей с мировым именем.

Традиционно на Неделе моды в Милане большая часть показов уделяется местным модным домам и модельерам. Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Versace, Gucci, Philipp Plein, DSquared2 – обязательные участники, поэтому показы в Милане считаются самыми роскошными.

Чем же удивили гостей дизайнеры на неделе моды в Милане? Откровенный сексуальный стиль, дорогие ткани, смелые решения и безупречный крой, подчеркивающие женственность.