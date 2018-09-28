Неделя в объективе: Октоберфест и вулкан Анак-Кракатау

27 сентября 2018 года Абхазия празднует 25 лет со дня освобождения Сухума от грузинских войск. Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту из архивных снимков, сделанных незадолго и в день освобождения столицы республики и опубликованных в альбоме "Аиааира 1992-1993".