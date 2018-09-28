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Неделя в объективе: Октоберфест и вулкан Анак-Кракатау

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© REUTERS / Michael Dalder
Посетители катаются на американских горках на фестивале Октоберфест в Мюнхене, Германия.

Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.

Уходящая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры в фотоленте Sputnik.



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