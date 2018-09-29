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Сентябрь 2018 года в объективе: военные учения, "Октоберфест" и салют над Москвой

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© Sputnik . Vladimir Pesnya
Спортсменки сборной Италии во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии.

Самые главные события уходящего месяца в фотографиях международных агентств.

Минувший месяц был богат на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки сентября.

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Сентябрь 2018 года в объективе: военные учения, "Октоберфест" и салют над Москвой
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