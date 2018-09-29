Сентябрь 2018 года в объективе: военные учения, "Октоберфест" и салют над Москвой

О заслугах водителей скорой помощи во время войны за 25 лет сказано мало. Но именно благодаря их бесстрашию, санинструкторы вовремя успевали оказать помощь раненым и вывезти их с поля боя. О том, как водители скорой спасали и медсестер, и бойцов и какие курьезные случаи происходили с ними на фронте, читайте в материале Sputnik.

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