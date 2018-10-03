Эксперименты на крыле: самые необычные самолеты мира

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило серию фотографий самых необычных в мире самолетов, которые удивляют не только внешним видом, но и возможностями.

Ответ на вопрос о том, когда и кем был построен первый в мире самолет – спорный. Официально считается, что первый в мире самолет Flyer I был построен братьями Райт и совершил свой знаменитый полет 17 декабря 1903 года. С этим согласны не все — франкоязычные страны считают первым самолетом биплан 14-bis Альберто Сантос-Дюмона. А советская пресса утверждала, что самолет изобрел Александр Можайский.

С тех прошло много времени, и было создано тысячи моделей самолетов. Самые необычные из них, чьи технические возможности поражают, а дизайн, порой, устрашает, смотрите в подборке фотографий от Информационного агентства Sputnik.