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Эксперименты на крыле: самые необычные самолеты мира

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© NASA .
Экспериментальный летательный аппарат NASA M2-F1.

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило серию фотографий самых необычных в мире самолетов, которые удивляют не только внешним видом, но и возможностями.

Ответ на вопрос о том, когда и кем был построен первый в мире самолет – спорный. Официально считается, что первый в мире самолет Flyer I был построен братьями Райт и совершил свой знаменитый полет 17 декабря 1903 года. С этим согласны не все — франкоязычные страны считают первым самолетом биплан 14-bis Альберто Сантос-Дюмона. А советская пресса утверждала, что самолет изобрел Александр Можайский.

С тех прошло много времени, и было создано тысячи моделей самолетов. Самые необычные из них, чьи технические возможности поражают, а дизайн, порой, устрашает, смотрите в подборке фотографий от Информационного агентства Sputnik.



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    Кто виноват?

    "Азербайджанские железные дороги" опубликовали видео столкновения автобуса с электровозом, в результате которого погибли два и ранены 42 человека.

  • Кол-центр полиции РА
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    В Армении персональные данные звонящих в "скорую помощь", полицию и спасателям отныне станут известны операторам экстренных служб.

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