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Победители фотоконкурса Экологический фотограф 2018 года

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  • Снимок End Floating иранского фотографа Saeed Mohammadzadeh - главный победитель конкурса Environmental Photographer of the Year 2018
  • Снимок Boulmigou The Paradise of Forgotten Hearts фотографа из Буркина Фасо Antonio Aragón Renuncio, победивший в номинации Highly Commended конкурса Environmental Photographer of the Year 2018
  • Снимок Urban Life in Singapore сингапурского фотографа Thigh Wanna, победившего в номинации Highly Commended фотоконкурса Environmental Photographer of the Year 2018
  • Снимок Not in My Forest малайзийского фотографа Calvin Ke, победившего в номинации Highly Commended фотоконкурса Environmental Photographer of the Year 2018
  • Снимок Happiness on a Rainy Day бангладешского фотографа Fardin Oyan, победившего в номинации Young Environmental Photographer of the Year 2018 фотоконкурса Environmental Photographer of the Year 2018
  • Снимок Bulrush турецкого фотографа Ümmü Kandilcioğlu, победившего в номинации Sustainability in Practice Prize фотоконкурса Environmental Photographer of the Year 2018
  • Снимок Save turtle ланкийского фотографа Jing Li, победивший в номинации Highly Commended конкурса Environmental Photographer of the Year 2018
  • Снимок Floating life on river under pollution индийского фотографа Tapan Karmakar, победивший в номинации Highly Commended конкурса Environmental Photographer of the Year 2018
  • Снимок And life rises иранского фотографа Younes Khani Someeh Soflaei, победившего в номинации Built Environment Prize фотоконкурса Environmental Photographer of the Year 2018
  • Снимок Dryness индийского фотографа Chinmoy Biswas, победившего в номинации Changing Climates Prize фотоконкурса Environmental Photographer of the Year 2018
Снимок End Floating иранского фотографа Saeed Mohammadzadeh - главный победитель конкурса Environmental Photographer of the Year 2018

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие снимки фотоконкурса Environmental Photographer of the Year 2018.

Конкурс фотографии "Экологический фотограф года" (Environmental Photographer of the Year | CIWEM) — международный конкурс фотографии, призванный обратить внимание на  экологические и социальные проблемы, открыт для всех фотографов и приветствует снимки, которые являются современными, творческими и резонансными, но, прежде всего, которые вдохновляют людей во всем мире заботиться о нашей окружающей среде.

Снимок End Floating иранского фотографа Saeed Mohammadzadeh — главный победитель конкурса Environmental Photographer of the Year 2018.

Участники соревнуются в восьми категориях:

  • Изменения в климате
  • Качество жизни
  • Естественный мир
  • Инновации в окружающей среде
  • Подводный мир
  • Взгляд с Запада
  • Категория для фотографов в возрасте до 16 лет
  • Категория для фотографов в возрасте до 21 года
Теги:
фотоконкурсы


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Снимок End Floating иранского фотографа Saeed Mohammadzadeh - главный победитель конкурса Environmental Photographer of the Year 2018
Победители фотоконкурса Экологический фотограф 2018 года
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