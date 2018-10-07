Победители фотоконкурса Экологический фотограф 2018 года

Конкурс фотографии "Экологический фотограф года" (Environmental Photographer of the Year | CIWEM) — международный конкурс фотографии, призванный обратить внимание на экологические и социальные проблемы, открыт для всех фотографов и приветствует снимки, которые являются современными, творческими и резонансными, но, прежде всего, которые вдохновляют людей во всем мире заботиться о нашей окружающей среде.

Снимок End Floating иранского фотографа Saeed Mohammadzadeh — главный победитель конкурса Environmental Photographer of the Year 2018.

Участники соревнуются в восьми категориях:

Изменения в климате

Качество жизни

Естественный мир

Инновации в окружающей среде

Подводный мир

Взгляд с Запада

Категория для фотографов в возрасте до 16 лет