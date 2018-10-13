Неделя в объективе: землетрясение, протесты и конкурс "Мисс Земля"

Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.
Осень уверенной поступью охватывает планету, а фотографы не упускают возможности запечатлеть лучшие ее моменты.
Во время старта космического корабля "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя".
Млечный путь – слабосветящаяся полоса, которую мы видим на небе в ясные темные ночи. Проходит по линии галактического экватора.
Ракету "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" для отправки космонавтов на МКС установили на первую стартовую площадку ("Гагаринский старт") космодрома "Байконур" утром 9 октября.
О том, как прошел "Сухумский забег" – (Run Sukhum) приуроченный в этом году к 25-летию Победы и Независимости Абхазии, какая атмосфера царила на спортивном празднике, читайте в материале Sputnik Абхазия.
В текущем сезоне "Монако" занимает 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 6 очков после девяти туров.
Первое четверостишие маленький Саша Бардодым написал еще лет в пять, вдохновился репродукцией картин литовского художника, которую родители купили в очередной поездке. Семья Бардодым вообще очень много путешествовала.
Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.
"Азербайджанские железные дороги" в 2019 году планируют запустить сообщение поездов между Баку и Габалой.
На саммите Франкофонии в Ереване перепутали дату рождения Шарля Азнавура. МИД Армении объяснил, кто допустил ошибку.
Суд Алматы рассматривает дело о гибели гражданки Украины, которая умерла после проведения операции по липосакции.
Вслед за министром иностранных дел Кыргызстана в отставку ушел посол республики в Южной Корее.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.
Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.
Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.
В Молдове оказалось очень просто практически обанкротить иностранную фирму - главное уметь составлять договоры задним числом.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о важности создания отдельной структуры ШОС для борьбы с наркотиками
Профессиональная футбольная лига Узбекистана претендует на звание "Самая вдохновляющая лига Азии".
Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".
Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.
"Азербайджанские железные дороги" в 2019 году планируют запустить сообщение поездов между Баку и Габалой.
На саммите Франкофонии в Ереване перепутали дату рождения Шарля Азнавура. МИД Армении объяснил, кто допустил ошибку.