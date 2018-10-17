Города-жемчужины Средиземноморья, которые исчезнут под водой

Уровень моря может вырасти на более чем на 40 сантиметров и больше, если температура из-за глобального потепления увеличится более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.
Потепление лишь усугубит уже существующие проблемы, вроде оседания почвы, обвалов, последствий забора воды и плохого планирования.
Среди городов, которым грозит затопление Корфу, Библас, Пиза, Венеция, Пафос и многие другие.
Пока уровень моря не поднялся до критического уровня, смотрите фотоленту Sputnik с городами находящимися под особой угрозой затопления.