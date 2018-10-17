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Города-жемчужины Средиземноморья, которые исчезнут под водой

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© AP Photo. Luigi Costantini
Дети на затопленной площади святого Марка в Венеции

Повышение средней температуры климатической системы Земли способствует тому, что, начиная с 1970-х годов, как минимум 90 % энергии потепления аккумулируется в океане.

Уровень моря может вырасти на более чем на 40 сантиметров и больше, если температура из-за глобального потепления увеличится более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.

Потепление лишь усугубит уже существующие проблемы, вроде оседания почвы, обвалов, последствий забора воды и плохого планирования.

Среди городов, которым грозит затопление Корфу, Библас, Пиза, Венеция, Пафос и многие другие.

Пока уровень моря не поднялся до критического уровня, смотрите фотоленту Sputnik с городами находящимися под особой угрозой затопления.

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