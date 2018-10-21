18:23 21 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.81
  • EUR75.32
Поиск
Фото

Неделя в объективе: фестиваль, наводнение и лидеры сверхдержав

Получить короткую ссылку
2 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Grigory Sysoev
Модели демонстрируют коллекцию одежды Speranza Couture by Nadezda Yusupova в центральном выставочном зале "Манеж" в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.

Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.

Теги:
фото недели


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

  • Семейное насилие
    Невольничий рынок

    В Молдове регистрируются сотни преступлений, связанных с продажей людей. Как жители республики становятся жертвами незаконного бизнеса - в материале Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

  • Книги
    Русская классика

    Собрание шедевров русской литературы на узбекском языке в 100 томах планируют выпустить в Узбекистане.

  • Советские денежные знаки
    Назад в СССР

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала финскому изданию о советских зарплатах и русских кибератаках.

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Неделя в объективе: фестиваль, наводнение и лидеры сверхдержав
Пожар на Электроцинке
Пожар уничтожил одно из ведущих предприятий цветной металлургии России
Алкоголь и ваша жизнь
Алкоголь и жизнь

Соцсети

Sputnikabkhazia