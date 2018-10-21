Неделя в объективе: фестиваль, наводнение и лидеры сверхдержав

Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.
Возможно, археолог — не самая захватывающая дух профессия, но и в ней определенно есть свои волнительные моменты.
В Москве открылась выставка известного во всем мире британского фотографа-анималиста Тима Флэка. Экспозиция состоит из фотографий диких и домашних животных.
В результате взрыва в Керченском политехническом колледже погибли 19 человек, еще примерно 40 получили ранения. Узнайте о подробностях трагедии в фотоленте Sputnik.
Кинопроект носит рабочее название "Возрождение земли" и повествует историю молодой семьи, проживающей в селе и возрождающей его.
В сборник стихов, посвященный первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, вошло около 40 стихотворений абхазских поэтов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США через своих союзников хотят использовать земли к востоку от Евфрата, чтобы создать там квазигосударство.
В Южной Осетии объявили о начале ежегодного президентского конкурса на лучшее сочинение о национальных героях.
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Сотрудники Алавердского комбината перекрыли дорогу к армяно-грузинской границе и железнодорожные пути - они требуют не останавливать работу предприятия.
В Алматы началось предварительное судебное слушание по уголовному делу бывшего парламентария Кыргызстана Дамира Асылбек уулу.
У Кыргызстана имеются диппредставительства в 30 странах. На кого учились и кем раньше работали нынешние послы, выясняла редакция Sputnik.
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на время летних каникул.
В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.
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В Молдове регистрируются сотни преступлений, связанных с продажей людей. Как жители республики становятся жертвами незаконного бизнеса - в материале Sputnik.
Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.
Собрание шедевров русской литературы на узбекском языке в 100 томах планируют выпустить в Узбекистане.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала финскому изданию о советских зарплатах и русских кибератаках.
В Южной Осетии объявили о начале ежегодного президентского конкурса на лучшее сочинение о национальных героях.
В Баку мужчина похитил автомобиль знакомого и два дня беззаботно катался на нем, пока не вмешались полицейские.
Сотрудники Алавердского комбината перекрыли дорогу к армяно-грузинской границе и железнодорожные пути - они требуют не останавливать работу предприятия.