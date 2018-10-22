Пять месяцев без войны: кадры послевоенного Дамаска

16 ноября 2011 года боевики Свободной армии Сирии атаковали правительственные здания в Дамаске. В их числе были различные террористические группировки, включая "Исламское государство".

Бои велись как в самом Дамаске, так и в пригородах. Полностью освободить город от Свободной армии удалось лишь в мае 2018 года.

Сегодня город возвращается к мирной жизни, большинство районов контролирует правительственная армия. У жителей есть возможность свободно гулять по улицам, ходить на работу. Молодые люди празднуют дни рождения во вновь открывшихся ресторанах и играют свадьбы в надежде на лучшее будущее Родины.