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Пять месяцев без войны: кадры послевоенного Дамаска

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© REUTERS / Marko Djurica
Женщина выходит из такси в час-писк в Дамаске, Сирия.

Сирийская армия полностью освободила Дамаск от боевиков террористической организации "Исламское государство" 23 мая.

16 ноября 2011 года боевики Свободной армии Сирии атаковали правительственные здания в Дамаске. В их числе были различные террористические группировки, включая "Исламское государство".

Бои велись как в самом Дамаске, так и в пригородах. Полностью освободить город от Свободной армии удалось лишь в мае 2018 года. 

Сегодня город возвращается к мирной жизни, большинство районов контролирует правительственная армия. У жителей есть возможность свободно гулять по улицам, ходить на работу. Молодые люди празднуют дни рождения во вновь открывшихся  ресторанах и играют свадьбы в надежде на лучшее будущее Родины.

Теги:
война, освобождение, боевики, Сирия


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