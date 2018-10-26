"Я тебя никогда не забуду": легендарный Николай Караченцов

В Москве на 74-м году жизни от остановки сердца скончался артист Николай Караченцов.

Николай Караченцов - один из лучших актеров театра "Ленком", он пришел работать в эту труппу сразу после окончания Школы-студии МХАТ в 1976 году. Здесь он прослужил всю жизнь — именно прослужил, считая театральную сцену все же главной для себя.

В фильмографии Караченцова — более ста картин, которые выходили практически ежегодно. И сегодняшние зрители, конечно, знают его прежде всего по работам в кино.

В 2005 году артист попал в тяжелую автомобильную аварию, получил серьезную черепно-мозговую травму. После сложной операции восстановиться так и не удалось, несмотря на титанические усилия самого Николая Петровича, его жены — актрисы Людмилы Поргиной, врачей и близких.

Прощание с Николаем Караченцовым запланировано на 29 октября на сцене "Ленкома".

Лучшие роли артиста — в фотоленте РИА Новости.