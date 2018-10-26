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"Я тебя никогда не забуду": легендарный Николай Караченцов

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  • Сцена из спектакля Тиль по произведению Шарля де Костера Легенда о Тиле Уленшпигеле. В роли Тиля - заслуженный артист Николай Караченцов, в роли Неле - заслуженная артистка РСФСР Елена Шанина.
  • XX Московский международный кинофестиваль. Актер Николай Петрович Караченцов.
  • Народная артистка СССР Инна Чурикова и народный артист РСФСР Николай Караченцов в спектакле театра Ленком Сорри.
  • Диктор ЦТ Татьяна Грушина (Судец) и артист театра им. Ленинского комсомола Николай Караченцов ведут Голубой огонек на Центральном телевидении.
  • На съемках художественного фильма Человек с бульвара Капуцинов. В роли Билли Кинга - заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов (слева), мистера Ферта - народный артист РСФСР Андрей Миронов (справа).
  • Актер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной и внуком Петей перед началом вечера, посвященного 40-летию творческой деятельности актера в театре Ленком.
  • Актер Московского театра им. Ленинского комсомола, заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов.
  • Спектакль Юнона и Авось режиссера-постановщика М.Захарова, где на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола играют актеры Николай Караченцов и Елена Шанина.
  • Заслуженный артист РСФСР Николай Васильевич Караченцов. Сцена из оперы Юнона и Авось. Московский театр имени Ленинского комсомола.
  • Актер театра Ленком Николай Караченцов ведет передачу Голубой огонек.
  • Николай Караченцов в роли Тиля Уленшпигеля в спектакле Тиль по пьесе Г. Горина.
  • Геннадий Гарбук (слева) и заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов (справа) в художественном фильме Белые росы (режиссер Игорь Добролюбов).
  • Сбор труппы театра Ленком
© Sputnik / Виталий Арутюнов
Природа щедро одарила Николая Караченцова не только драматическим талантом, но и невероятным мужским обаянием.

В Москве на 74-м году жизни от остановки сердца скончался артист Николай Караченцов.

Николай Караченцов - один из лучших актеров театра "Ленком", он пришел работать в эту труппу сразу после окончания Школы-студии МХАТ в 1976 году. Здесь он прослужил всю жизнь — именно прослужил, считая театральную сцену все же главной для себя.

В фильмографии Караченцова — более ста картин, которые выходили практически ежегодно. И сегодняшние зрители, конечно, знают его прежде всего по работам в кино.

В 2005 году артист попал в тяжелую автомобильную аварию, получил серьезную черепно-мозговую травму. После сложной операции восстановиться так и не удалось, несмотря на титанические усилия самого Николая Петровича, его жены — актрисы Людмилы Поргиной, врачей и близких.

Прощание с Николаем Караченцовым запланировано на 29 октября на сцене "Ленкома".

Лучшие роли артиста — в фотоленте РИА Новости.



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Актер театра Ленком Николай Караченцов ведет передачу Голубой огонек.
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