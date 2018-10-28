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Неделя в объективе: овцы, парад мертвых и бенгальские тигрята

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© Sputnik / Alejandro Martinez Velez
Полторы тысячи овец прогнали по улицам через центр испанской столицы. Эта ежегодная необычная акция приурочена к старинному празднику Fiesta de la Trashumancia, с его помощью пастухи напоминают властям и жителям Мадрида о существовании в стране давней традиции отгонного овцеводства – перегоне скота осенью с севера на юг древними маршрутами миграции скота.

Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.

Sputnik предлагает посмотреть самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.



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