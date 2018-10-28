Неделя в объективе: овцы, парад мертвых и бенгальские тигрята

Полторы тысячи овец прогнали по улицам через центр испанской столицы. Эта ежегодная необычная акция приурочена к старинному празднику Fiesta de la Trashumancia, с его помощью пастухи напоминают властям и жителям Мадрида о существовании в стране давней традиции отгонного овцеводства – перегоне скота осенью с севера на юг древними маршрутами миграции скота.