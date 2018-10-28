Неделя в объективе: овцы, парад мертвых и бенгальские тигрята

Sputnik предлагает посмотреть самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Sputnik предлагает посмотреть самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Шотландская битва пеной для бритья — церемония посвящения новичков, пополнивших ряды студентов Сент-Эндрюсского университета — старейшего высшего учебного заведения Шотландии.
В Москве на 74-м году жизни от остановки сердца скончался артист Николай Караченцов.
Непогода обрушилась на Сочи в ночь с 24 на 25 октября, парализованы автомобильное и железнодорожное сообщение с городом.
Финальный матч Кубка Абхазии по футболу 2018 года состоялся на столичном стадионе "Динамо" в среду 24 октября.
Удары были нанесены по району Зор Магар на севере Сирии.
28 октября исполнилось бы 70 лет одному из наиболее ярких представителей абхазской дирижерской школы, заслуженному деятелю искусств Республики Абхазия, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" III степени Вячеславу Максимовичу Айба.
Юная скрипачка Эмилия Терзян-Хагба была единственной участницей из Абхазии, которая попала в программу для одаренных детей центра "Сириус" в Сочи.
Военнослужащий Министерства обороны Южной Осетии стал абсолютным чемпионом Европы по пауэрлифтингу.
Специалисты оценили урон, причиненный Баку ветром: властям столицы рекомендовали впредь не сажать высоких деревьев.
Находящийся под следствием экс-замминистра обороны Армении хочет подарить государству шиншилловую ферму стоимостью 10 миллионов долларов.
Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.
Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.
В Беларуси нетрезвый велосипедист подрался с остановившим его инспектором ГАИ – дебоширу грозит до шести лет тюрьмы.
Арест сотни кибермошенников в Латвии привел к долгому спору между правительствами Китая и Тайваня.
Чемпионат мира по футзалу — FIFA Futsal World Cup — пройдет в 2020 году в Литве – в Европе соревнование в последний раз проходило в 1996 году.
Почему, несмотря на то, что урожай винограда в этом году был больше обычного, молдавским фермерам не удалось получить выгоды?
Российская телеведущая рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни, после того как она вышла замуж за таджика и приняла ислам.
Тонкости военного сотрудничества современного Узбекистана с другими странами - в материале Sputnik.
Минфин Эстонии опубликовал рекомендации о том, как государственным служащим следует реагировать на вручение им подарков.
Военнослужащий Министерства обороны Южной Осетии стал абсолютным чемпионом Европы по пауэрлифтингу.
Специалисты оценили урон, причиненный Баку ветром: властям столицы рекомендовали впредь не сажать высоких деревьев.
Находящийся под следствием экс-замминистра обороны Армении хочет подарить государству шиншилловую ферму стоимостью 10 миллионов долларов.